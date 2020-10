Les Yukonnais s'ajustent à la première tempête hivernale

Des centaines de Yukonnais ont été touchés par des pannes d’électricité lundi et près de 200 abonnés demeurent toujours sans service, après la première tempête hivernale de l'année dans le territoire. Les précipitations ont toutefois été moins importantes qu'anticipées par les météorologues.

Si la région de Whitehorse a été relativement épargnée par les précipitations, les vents violents ont causé la chute d'une centaine d'arbres le long de la route Klondike Nord, selon le distributeur d’électricité Atco Electric Yukon.

Les vents forts lundi ont causé quelques soucis à certains résidents et de nombreuses pannes d'électricité. Photo : Sue Richards

En tout, l’entreprise dénombre 26 pannes d’électricité dont la plupart ont été rétablies depuis. Du côté du producteur Énergie Yukon, c'est une génératrice mobile qui a permis de redonner le service à une trentaine d’abonnés au nord de la capitale.

Les équipes ont dû toutefois survoler les lignes de transmission entre Whitehorse et Faro mardi pour trouver les endroits précis où se trouvent les bris. Atco espère pouvoir rétablir le courant d’ici l’après-midi.

Première tempête plus calme que prévu

Si ce front météorologique a causé passablement d’interruptions, il aurait dû en être bien pire. Environnement Canada avait émis samedi un avertissement de tempête hivernale avec des précipitations abondantes qui ne se sont jamais matérialisées, du moins, dans le sud du territoire.

Les vents ont atteint des pointes de 70 km/h à Whitehorse lundi renversant plusieurs arbres sur leur passage. Photo : Lou Samson-Noormohamed

Le météorologue Mike Gismondi explique qu’il faut blâmer un système assez important en provenance du golfe de l’Alaska . Les précipitations de neige ont été plus volumineuses dans le nord du territoire. Dawson et Mayo ont reçu entre 15 et 20 cm de neige.

Nous ne nous attendons pas à beaucoup de précipitations à venir et les vents devraient retomber. [...] Le blizzard sur la route Dempster était assez important avec des pointes de vents de 115 km/h, ce qui a occasionné la fermeture. Mike Gismondi, météorologue, Environnement Canada

Le météorologue explique que les vents étaient assez forts pour pousser le système au-delà de la chaîne de montagnes St Elias et adoucir les températures en après-midi.

Les automobilistes avertis

Les conditions de la route ont été difficiles sur plusieurs secteurs lundi matin avec, entre autres, de la glace noire dans la région de Whitehorse.

Mardi, les conditions routières publiées par le gouvernement du Yukon affichaient surtout des routes couvertes de neige et de glace par endroit sur l’ensemble du territoire, avec quelques secteurs couverts de glace noire le long de la route de l’Alaska, près de la frontière sud.

Le porte-parole du ministère de la Voirie et des Travaux publics Oshea Jephson a affirmé qu’il s’agissait d’un bon rappel pour les automobilistes d’ajuster leur conduite aux conditions hivernales.