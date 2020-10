COVID-19 : un nouveau décès en Outaouais mardi

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais ajoute un décès à son bilan alors qu’il observe une augmentation de nouveaux cas.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais rapporte 24 nouvelles infections au coronavirus mardi, pour un total de 2288 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Pour l’ensemble du Québec, le dernier bilan fait état de 963 nouveaux cas de COVID-19 et 19 décès supplémentaires.

De ces 19 décès, 4 sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 sont survenus entre le 20 et le 25 octobre et 1 est survenu à une date inconnue , peut-on lire sur le portail du gouvernement du Québec dédié à l’évolution du coronavirus.

À Ottawa, on ne rapporte aucun nouveau décès mardi, le total de victimes reste donc stable à 317 depuis le printemps dernier.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) a rapporté 58 nouveaux cas d’infection au coronavirus sur son territoire. Depuis le début de la pandémie, 6694 personnes ont été infectées à Ottawa.

Les résidents âgés de 20 et 29 ans font toujours partie du groupe le plus touché par le virus, rapportant le plus grand nombre de cas.

Santé publique Ontario signale 827 nouveaux cas de COVID-19 à l’échelle provinciale.

Dans la journée de lundi, 23 945 tests de dépistage ont été effectués. Il s’agit du plus bas total de tests effectués depuis le début du mois d’octobre.

Plus de détails à venir