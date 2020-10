Plus de 200 opérations reportées pendant la phase orange

Dans le Grand Moncton, 149 patients ont reçu un avis de report ou d’annulation de leur rendez-vous au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont ou à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent.

Jusqu'à présent, 68 patients ont aussi reçu cette mauvaise nouvelle dans la région du Restigouche.

L'Hôpital Stella-Maris, situé Sainte-Anne-de-Kent, fait partie de la zone 1, qui a temporairement basculé en phase orange. Photo : Radio-Canada

Depuis le début de la pandémie, les interventions chirurgicales sont classées en quatre catégories selon leur degré d'urgence. Durant la phase orange du plan de rétablissement de la province, les hôpitaux sont tenus de réduire leurs activités chirurgicales d'environ 50 %, ce qui signifie que seules les opérations de catégorie 1 et 2 sont autorisées.

Les chirurgies urgentes seulement

En phase rouge, on ne fait que les chirurgies urgentes, où la vie du patient est immédiatement en danger. Et en phase orange, on fait les chirurgies électives, mais qui doivent être faites en dedans de trois à six semaines , explique la Dre Nathalie Banville, directrice médicale au Réseau de santé Vitalité et responsable du secteur des chirurgies.

Ces réductions de services n'ont pas pour but premier de permettre aux établissements d'accueillir un afflux de patients atteints de la COVID-19. Pour ça, on est toujours prêts en tout temps , assure la médecin.

Notons d'ailleurs les Néo-Brunswickois qui ont contracté le virus ont été peu nombreux à nécessiter des soins à l’hôpital. Depuis le 9 octobre, date de la mise en place de la phase orange dans le Restigouche et dans le Sud-Est, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a signalé quotidiennement un maximum de cinq patients hospitalisés à cause de la COVID-19.

Pour Vitalité, les réductions d'activités visent essentiellement à mieux contrôler le risque d'exposition au virus et à maximiser la réussite de l'intervention chirurgicale.

Le but, c’est d’éviter d’amener des patients qui sont possiblement positifs à l’hôpital, mais c'est aussi de protéger le patient. Si un patient est asymptomatique et qu’il a sa chirurgie, il est plus a risque de développer des complications majeures.

L'Hôpital régional de Campbellton est fréquemment touché par des interruptions de services. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le Grand Moncton est passé à la phase jaune le vendredi 23 octobre. Le président-directeur général de Vitalité, Gilles Lanteigne, a alors annoncé que les services ambulatoires et les opérations non urgentes pouvaient augmenter progressivement à Moncton et à Sainte-Marie-de-Kent.

Dans la région de Campbellton, les restrictions sont encore en vigueur pour une durée indéterminée, ce qui laisse supposer que le nombre d’annulations et de reports pourrait encore augmenter.

Un traitement contre le cancer reporté

Gloria LePage, une dame de 75 ans de Balmoral, fait partie des patients dont l’invention chirurgicale a été reportée. Elle s’explique toutefois mal comment son traitement contre le cancer de la peau, d’un type agressif, a pu être considéré comme une intervention non urgente .

L'Hôpital régional Chaleur, à Bathurst, est en zone jaune. Photo : ICI Radio-Canada/Serge Bouchard

L'établissement où son rendez-vous était fixé, l’Hôpital régional Chaleur à Bathurst, n’était d’ailleurs pas touché par les réductions de service annoncées par Vitalité.

En général, les patients de catégorie 1 et 2 qui venaient d’une zone orange et qui allaient dans une zone jaune ont été faits , dit la Dre Banville.

Ainsi, en vertu des règlements en vigueur, un hôpital n'est pas autorisé à reporter un rendez-vous de catégorie 1 ou 2 sur la seule base que le patient réside en zone orange.

Les cancers de la peau sont toutefois sujets à des degrés d'urgence variable, explique la médecin, tout en insistant sur le fait qu'elle ne peut pas commenter ce cas précis pour des raisons de confidentialité.

Ça dépend toujours des types de cancer de peau. Il y a des cancers de peau qui sont de catégorie 1, mais il y en a que ce sont des catégories 2, 3 ou 4. C’est difficile, parce qu’il y a des tumeurs de peau qu’on appelle cancer et qui sont bénignes, mais il y en a aussi qui sont malignes [...] Si ça avait été une tumeur maligne, le traitement de cette patiente aurait été fait au même titre que les autres , indique-t-elle.

Gloria LePage a obtenu son traitement contre le cancer de la peau le mardi 20 octobre. Photo : Images : Messenger

L’hôpital avait promis à Mme LePage que son rendez-vous serait reporté au plus tard le jeudi 29 octobre, mais après une consultation le mardi 20 octobre, on a jugé qu’une opération imminente s’imposait. [Ma mère] a vu le médecin mardi passé et dû à la grosseur de son cancer de peau, il l’a opéré cette journée même , raconte Mélanie LePage, fille de la patiente.