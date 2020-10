Coup d’envoi pour le Rendez-vous fransaskois des régions

En raison de la COVID-19, il était impossible de rassembler 100 personnes dans un hôtel pour une fin de semaine de programmation , explique Denis Simard, le président de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise .

Ainsi, l’organisme a mis en place un calendrier d'événements qui se tiendront à travers la province entre le 27 octobre et le 4 décembre. Denis Simard assure que ce programme comprend des activités diverses, telles que des formations, des ateliers ou encore des spectacles.

Ces événements seront présentés de manière virtuelle, toutefois, certaines communautés auront la possibilité de les organiser en personne.

Denis Simard souligne que ce format mettra en lumière les communautés souvent éclipsées par les plus grands centres urbains : Habituellement, lors des rendez-vous fransaskois, on parle des thèmes larges de la communauté. Cette fois-ci, on a voulu revenir à la source, et aller voir les communautés qui sont à la base de la Fransaskoisie.

C’est une opportunité rare de remettre la lumière sur nos communautés locales. Denis Simard, président de l'Assemblée communautaire fransaskoise

Des activités variées

Denis Simard note que différents thèmes seront abordés au cours du prochain mois.

Le 2 novembre, nous ferons le lancement de la semaine de l’immigration, le 6 novembre, il y aura une formation qui s’appelle ‘’ce qu’on gagne à s’engager’’ sur Zoom, dit le président de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise . Un sujet important sera également abordé, c’est la formation sur l’atelier de sensibilisation à l’intimidation, qui est un sujet d’actualité.

Lors de cette dernière activité, Denis Simard assure que l'on pourra apprendre à faire face à l’intimidation et à la cyberintimidation .

Des activités plus légères sont également prévues. Il y aura de la cuisine à Ponteix, le 8 novembre prochain, avance Denis Simard. Il y a aura des assemblées générales annuelles, des artistes vont faire des choses, à Bellevue, à Bellegarde.

M. Simard rappelle qu’il faut s’inscrire d’avance pour participer aux activités.