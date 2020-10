Le CHSLD Jacques-Cartier touché à son tour par la COVID-19

Un résident du centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Jacques-Cartier de l’arrondissement de Chicoutimi a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean surveille la situation de près, mais le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée n’est pas considéré comme un foyer d’éclosion pour le moment.

Les mesures sanitaires ont été rehaussées à l’intérieur de l’établissement.

Un dépistage ciblé est en cours auprès des employés, des gestionnaires et des médecins qui interviennent au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Jacques-Cartier. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux tente d’établir le portrait de la situation épidémiologique au sein du centre d’hébergement.

Rappelons que ces tests de dépistage ne sont pas obligatoires, mais la direction de la santé encourage fortement le personnel à se prêter à l’exercice.