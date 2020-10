Un nouveau cas de COVID-19 en Minganie

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord enregistre un nouveau cas de COVID-19 dans la MRC de la Minganie. Le bilan des cas déclarés dans la région depuis le début de la pandémie passe donc à 172 personnes infectées.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord ne compte pas de nouvelle guérison. Ainsi, avec ce nouveau cas, il y a maintenant quatre cas actifs de COVID-19 sur la Côte-Nord.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’enregistre pas non plus de nouveau décès ni d’hospitalisations.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Basse-Côte-Nord : 0 cas

Caniapiscau : 6 cas

Haute-Côte-Nord : 5 cas

Manicouagan : 33 cas

Minganie : 11 cas (+1)

Sept-Rivières : 117 cas

La Côte-Nord se situe toujours dans une zone d’alerte jaune.

La santé publique régionale fera le point sur la situation lors d'un point de presse à 15 h.