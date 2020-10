129 nouveaux cas et 4 décès dans la Capitale-Nationale

Le bilan publié mardi matin fait état de 129 nouveaux cas de COVID-19 dans la Capitale-Nationale et 66 en Chaudière-Appalaches. On recense également 9 nouveaux décès cumulés dans les deux régions, soit près de la moitié du total provincial.

Avec 166 cas actifs par 100 000 habitants dans la Capitale-Nationale et 141 en Chaudière-Appalaches, les deux régions comptent parmi celles où le virus est le plus présent au Québec.

Le gouvernement Legault a d'ailleurs annoncé lundi que les mesures sanitaires en vigueur dans les zones rouges seraient prolongées jusqu'au 23 novembre.

À l'échelle du Québec, le plus récent bilan fait état de 963 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et 19 personnes de plus ont succombé à la maladie.