En Saskatchewan, un grand nombre de cas actifs de COVID-19 par habitant

La Saskatchewan a enregistré lundi un nombre de cas de COVID-19 actifs pour 100 000 habitants plus élevé que la plupart des autres provinces. Selon le gouvernement fédéral, 55 personnes sur 100 000 sont actuellement atteintes de la COVID-19 dans la province.

Seuls le Manitoba, le Québec et l'Alberta avaient des taux plus élevés lundi, avec respectivement 155, 105 et 102 cas pour 100 000 personnes.

L'Ontario rapportait 7286 cas actifs de COVID-19 en date de dimanche, soit 50 personnes pour 100 000 personnes.

Un professeur d'épidémiologie à la Faculté de médecine de l'Université de Saskatchewan, le Dr Cory Neudorf, note que les augmentations sont souvent liées à de grands événements comme ceux organisés dans les bars et les boîtes de nuit  (Nouvelle fenêtre) . Il cite en exemple les rassemblements religieux organisés au Full Gospel Outreach Centre de Prince Albert.

Il reconnaît aussi que d’autres facteurs contribuent à l’augmentation des cas dans la province.

Nous sommes dans une situation où l'épidémie se développe depuis quelques semaines [...] Nous commençons tout juste à en voir l'impact sur le nombre de nouveaux cas. Dr Cory Neudorf, Faculté de médecine de l'Université de la Saskatchewan

Le professeur Neudorf ajoute qu'il y a un certain nombre de facteurs dont il tient compte lorsqu'il évalue les chiffres provinciaux de COVID-19, y compris les totaux par habitant. Il s’agit des taux de positivité des tests, le taux de reproduction de base (R0), le nombre d'hospitalisations et de décès.

La Saskatchewan occupe le 4e rang parmi les cas actifs par habitant au Canada après le Manitoba, le Québec et l'Alberta. Photo : Gouvernement du Canada

Pas de confinement plus large, mais plus de restrictions

Face à ce constat, le chef du Parti saskatchewanais, Scott Moe, avait indiqué en campagne qu’il n’était pas nécessaire d’interdire les sorties pour enrayer l'augmentation des cas dans la province.

Nous pensons que le virus peut être contrôlé dans les semaines et les mois à venir par ce que font les habitants de la Saskatchewan , avait-il répondu à une question.

Scott Moe dit avoir bon espoir dans la capacité de la province à faire ce qu’il faut pour surveiller les cas. Il cite notamment les récentes épidémies et la réponse provinciale comme preuve que le système fonctionne.

En mai dernier, le chef du NPDNouveau Parti démocratique , Ryan Meili, avait, quant à lui, demandé au gouvernement de retarder la phase 2 de la réouverture.

Nous voulons sortir de COVID-19 avec le plus de succès possible, mais nous voulons nous assurer que nous le faisons de manière sûre et judicieuse. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où nous serions à nouveau enfermés , avait-il dit.

Avec le développement de la pandémie dans diverses tranches d’âge, Cory Neudorf pense qu’il faut plutôt introduire des restrictions et lancer des messages plus ciblés en direction du public.

Il suggère que le risque que présente chaque secteur d’activité soit pris en compte lors des fermetures ciblées.

Selon le médecin, si la Saskatchewan en arrive à un point où les hôpitaux sont submergés par des cas de COVID-19, c'est à ce moment qu'il faut entamer une discussion sur des mesures de confinement plus larges. Mais la province n'en est pas encore là, a-t-il dit.

Pour lui, cela ne reviendra pas à la normale avant un certain temps parce que nous n’avons pas la situation sous contrôle, nous n’avons pas encore un vaccin . La clé, estime-t-il, pour éviter l’augmentation du nombre de cas en Saskatchewan et l’imposition d'un confinement à grande échelle est d’obéir aux consignes d’éloignement physique.

Il n'est pas nécessaire de revenir à la situation initiale. Nous avons beaucoup appris. Nous devons appliquer ce bon sens et rester vigilants. Dr Cory Neudorf, Faculté de médecine de l'Université de la Saskatchewan

Avec les informations d'Adam Hunter