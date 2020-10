Il y a 50 ans, un régime d’assurance maladie, public et universel, voyait le jour au Québec. Nos archives rappellent les difficultés d’application de cette mesure sociale et l'évaluation effectuée quelques mois après sa mise en place.

Le Québec retardataire

Avant que l’assurance maladie arrive, le patient attendait à la dernière minute. Il fallait qu’il soit réellement malade pour venir. Un médecin interviewé à Format 60, 7 mai 1971

Le 1er novembre 1970, le Québec devenait la dernière province canadienne à mettre en place un régime public et universel d’assurance maladie.

Auparavant, une majorité des Québécois devait compter sur leurs économies ou sur la charité des communautés religieuses, sans quoi elle n’avait pas accès à des soins médicaux.

Le Québec possédait l’espérance de vie la plus courte et la mortalité infantile la plus élevée au Canada.

La mise en application du régime québécois d’assurance maladie ne s'est pas cependant faite sans difficulté.

Initialement, le régime devait entrer en vigueur le 1er juillet 1970.

Mais il fallait au préalable que le gouvernement du Québec règle l’épineux problème de l’opposition des médecins omnipraticiens et des médecins spécialistes à certaines dispositions du nouveau régime.

Voici un extrait d’une table ronde présentée à l’émission Format 30 le 15 janvier 1970. Louis Martin anime l'émission.

Le journaliste Paul-Émile Tremblay interroge le président de la Fédération des omnipraticiens du Québec, le docteur Gérard Hamel, sur l’état des négociations avec le gouvernement du Québec.

Le docteur Hamel répond que ces dernières ont pris du retard et sont dans une situation difficile, mais pas désespérée. Une entente avec les omnipraticiens est possible pour le 1er juillet.

La très vive opposition des médecins spécialistes a cependant contribué à rater cette date.

Au Téléjournal du 6 octobre 1970, le correspondant parlementaire Michael McAndrew rappelle le bras de fer entre le gouvernement du premier ministre Robert Bourassa et les médecins spécialistes.

Gaétan Montreuil anime le Téléjournal.

Le gouvernement du Québec a dû déposer à l’Assemblée nationale deux projets de loi qui garantiraient la mise en application de l’assurance maladie dès le 1er novembre même sans accord avec les médecins.

Le premier ministre Bourassa demandait alors à mots couverts au président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le docteur Raymond Robillard, de faire preuve de responsabilité.

Mais la confrontation s’est poursuivie.

Une grève des médecins spécialistes a même obligé le gouvernement Bourassa à adopter une loi spéciale qui forçait leur retour au travail.

L’assurance maladie entre en fonction, contre vents et marée, le 1er novembre 1970. Des accords seront obtenus plus tard avec les médecins omnipraticiens et spécialistes.

Impact et bilan de l’assurance maladie

C’est malheureux, par contre, qu’il n’y ait pas plus de médecins qu’il y en a parce que l’attente est terrible. Il y a beaucoup plus de clients, de patients, qu’avant. Un patient dans une salle d’attente, Format 60, 7 mai 1971

Sept mois après sa mise en application, le journaliste Guy Lamarche présente le 7 mai 1971 à l’émission Format 60 un reportage faisant un bilan préliminaire du régime de l’assurance maladie.

Le journaliste interviewe plusieurs patients dans des salles d’attente de cabinets de médecin ou dans des hôpitaux.

Plusieurs affirment que l’assurance maladie n’a pas modifié la qualité de leurs consultations avec le médecin.

Les rendez-vous sont rapides à obtenir. Les médecins ne sont pas plus pressés qu’avant.

Par contre, plusieurs autres patients constatent un allongement du temps d’attente.

Un homme affirme que le rendez-vous de sa fille a été retardé de deux heures et quart chez son médecin.

L’allongement du temps d’attente était une situation prévisible.

Il faut rappeler que le régime de l’assurance maladie a été créé pour que la partie de la population, qui se privait jusque-là de soins médicaux, faute de moyens financiers, puisse y avoir accès.

À l’hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, le radiologiste Roger Pinard constate que la liste des personnes inscrites dans son secteur a augmenté de 3 000 à 3 600 patients depuis l’instauration de l’assurance maladie.

On peut comprendre alors qu’il y avait parfois engorgement dans les salles d’attente des cabinets de médecins.

Puis, on n’avait pas encore formé assez de nouveaux médecins pour absorber cette augmentation du nombre de patients.

Ce problème avait été anticipé par plusieurs experts, notamment par le président de la Fédération des omnipraticiens du Québec, le docteur Gérard Hamel.

Il prendra quelques années à être réglé.

Le 1er janvier 1997, le régime d’assurance maladie est complété par une assurance universelle qui couvre une partie du coût des médicaments d’ordonnance.