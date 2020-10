C'est ce qu'a affirmé la médecin hygiéniste adjointe de la province, la Dre Barbara Yaffe, lors d'un point de presse, lundi.

La Dre Yaffe n'a pas identifié le bar en question ni la date à laquelle ce premier patient aurait été infecté.

Le bureau de santé publique de Hamilton n'a pas voulu confirmer ces affirmations, mardi.

Au moins 85 cas de coronavirus sont liés à l'éclosion au centre de cardiovélo Spinco, selon les autorités.

Parmi ces cas se trouvent 52 clients et 2 employés, en plus d'au moins 31 infections dites secondaires, soit chez des proches, des amis et d'autres contacts des cas initiaux.

La méga-éclosion a même fait les manchettes aux États-Unis.

La santé publique de Hamilton et la compagnie Spinco assurent que les protocoles provinciaux de prévention des infections avaient été suivis.

La province évalue présentement la possibilité d'imposer des restrictions additionnelles aux centres d'entraînement.

Dans le cas de Spinco par exemple, les clients devaient porter un masque lorsqu'ils se déplaçaient à l'intérieur du centre, mais ils pouvaient le retirer lorsque le cours de spinning commençait.