Nouvelles mesures pour les élèves de niveau secondaire à venir

Québec vient d’annoncer que les élèves du troisième secondaire en zone rouge feront l'école virtuelle un jour sur deux dès lundi, comme le font leurs collègues de 4e et 5e secondaire. Or, de nouvelles mesures pourraient bientôt être annoncées par les autorités de la Santé publique en ce qui concerne les élèves de niveau secondaire.

C’est du moins ce qu’a indiqué la directrice de la santé publique en Mauricie et au Centre-du-Québec, Dre Marie-Josée Godi, au micro de Marie-Claude Julien mardi.

Ce qu’on souhaite, c’est que les jeunes puissent continuer à socialiser. On est en réflexion en ce moment pour voir quelles mesures permettraient à l'ensemble de nos jeunes de poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions, dit-elle. Ces mesures seront annoncées quand elles auront été déterminées.

Le seuil à ne pas dépasser

Au prorata de la population, pour décider que la région passe de la zone rouge à une zone orange, Dr Godi veut s’assurer que le taux ne dépasse pas 60 cas par 100 000 habitants, et qu’il ne dépasse pas non plus 3 hospitalisations par 100 000, ce à quoi s’ajoute la capacité du réseau à prendre la situation en charge.

Marie-Josée Godi est directrice de la santé publique en Mauricie-Centre-du-Québec depuis 2017. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Elle est encouragée par les chiffres récents, mais le délai de deux semaines de plus demandé par le gouvernement Legault est nécessaire pour s’assurer de poursuivre dans la bonne voie.

Au sein de la région, elle surveille par ailleurs les éclosions qui, dit-elle, se manifestent au tout premier plan en milieu de travail, suivi du milieu scolaire.