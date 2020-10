Un premier Salon du livre de Montréal virtuel

Pandémie oblige, pas de kiosques, pas de files d’attente et de séances de dédicaces. Le 43 e Salon du livre de Montréal (SLM) se tiendra en ligne et non au Palais des congrès où la grande foire montréalaise du livre devait déménager cette année.

Du 12 au 15 novembre prochain, cet événement complètement inédit proposera tout de même de nombreuses activités gratuites, dont 70 animations diffusées sur le site du SLM.

Ces entrevues, tables rondes et cabarets festifs ont été tournés au Palais des congrès de Montréal et s'articulent autour de cinq thèmes : 2020, et après?; le féminisme; la pluralité des voix; le récit et l’inspiration et la famille et l’enfance.

Il était essentiel cette année que cette grande fête du livre ait lieu, affirme Olivier Gougeon, directeur général du Salon. Cette édition inédite sera encore plus rassembleuse et accessible que jamais, car c’est le Salon qui ira à la rencontre du public! Les internautes de partout au Québec, et même de toute la francophonie, pourront découvrir les livres d’ici en direct sur le site web du Salon.

Olivier Gougeon est le nouveau directeur général du Salon du livre de Montréal Photo : Mélanie Crête

On pourra notamment assister à un cabaret de poésie féministe, le 13 novembre avec les écrivaines Salomé Assor, Nora Atalla, Nicole Brossard, Laurence Gagné, Lorrie Jean-Louis, Rachel McCrum et Alex Thibodeau.

Des tête-à-tête

Par ailleurs, des lecteurs et lectrices pourront rencontrer les autrices et auteurs de leur choix en visioconférence afin de discuter. Ces rencontres dureront 5 minuites, mais le temps pourra être cumulé si elles se déroulent en petits groupes de maximum cinq personnes.

Pour participer à une de ces rencontres, il faudra acheter un livre sur Leslibraires.ca, à l’aide d’un module intégré au site web du Salon.

Des activités jeunesse virtuelles

Puisque les écoles ne se déplaceront pas, ce sont les auteurs et autrices jeunesse qui rejoindront les jeunes avec des activités en ligne. Il y aura notamment une table ronde sur l’impact du mouvement queer dans la littérature québécoise avec Antoine Charbonneau-Demers, Nicholas Dawson et Mariève Maréchale.

L’événement La lecture en cadeau de la Fondation pour l'alphabétisation, qui permet de faire don de livres neufs à des jeunes de 0 à 12 ans qui vivent en milieux défavorisés, se tiendra sous la forme d'une rencontre virtuelle avec les porte-paroles Salomé Corbo et Philippe-Audrey Larrue St-Jacques.

Par ailleurs, si les émissions d’ICI Première ne pourront être enregistrées en direct du salon, certaines proposeront des segments spéciaux, dont Plus on est de fous, plus on lit! et Culture Club. De plus, une section dédiée au SLM dans l'application Radio-Canada OHdio sera alimentée d'entrevues avec des auteur et autrices, de livres audio, et de suggestions de lectures.