Éclosion de COVID-19 au Centre d’hébergement Monseigneur-Ross de Gaspé

Alors que la région déplore mardi un nouveau décès lié au coronavirus, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie annonce qu'une éclosion de COVID-19 est en cours au Centre d’hébergement Monseigneur-Ross de Gaspé.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que moins de cinq employés du Centre d'hébergement Monseigneur-Ross ont reçu un résultat positif à la COVID-19.

Cette éclosion ne touche cependant pas le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de l'établissement, précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Plusieurs éclosions en cours

De nouveaux cas de COVID-19 ont également été enregistrés dans d'autres établissements de la région aux prises avec des éclosions, notamment au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle. Deux nouveaux employés sont infectés, pour un total de 12, ainsi qu'un résident supplémentaire, pour un total de 11 résidents déclarés positifs.

De plus, l'hôpital de Gaspé compte maintenant six employés et moins de cinq usagers atteints du virus.

Au total, 12 nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan régional, mardi.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 344

Bonaventure : 247 (+5)

Rocher-Percé : 134 (+1)

Côte-de-Gaspé : 88 (+6)

Haute-Gaspésie : 16

Îles-de-la-Madeleine : 26

Le CISSS CISSS de la Gaspésie indique par ailleurs que 641 personnes sont maintenant considérées guéries de la maladie, soit 14 de plus que la veille.

Avec un total de 855 infections confirmées depuis le début de la pandémie, la région compte actuellement 190 cas actifs de COVID-19.

Au Bas-Saint-Laurent, la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia enregistre également un nouveau cas de COVID-19 mardi, pour un total de 21 infections rapportées depuis le début de la pandémie.

Du côté de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie, après un ajout lundi, le bilan demeure stable mardi avec un total de 14 cas.

Au Québec, la santé publique fait état de 963 nouveaux cas de COVID-19 et 19 décès additionnels.