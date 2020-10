COVID-19 : Justin Trudeau fait le point

Le premier ministre fera une annonce avec le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen. L'administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, sera aussi présent.

Par ailleurs, au vu de la crise sanitaire et économique, il serait prématuré d’instaurer de nouvelles cibles budgétaires, a défendu le premier ministre lundi lors d'une allocution destinée à la Chambre de commerce du Canada.

Justin Trudeau a déclaré qu'il serait prématuré de s'enfermer dans une cible budgétaire, alors que le pays est toujours confronté à la pandémie.

Lors de son allocution, il a défendu l'ampleur sans précédent de l'aide fédérale octroyée et a déclaré qu’une dépense moindre aurait été plus dommageable pour les entreprises et les emplois.

Il a également annoncé l'accès à des prêts sans intérêt pour les entreprises opérant à partir d’un compte bancaire personnel via le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes.

Plus de détails suivront.