Toronto demande à la province de limiter les frais d'Uber Eats

Le maire John Tory donne son appui à une motion à ce sujet proposée par le conseiller municipal Michael Ford, le neveu du premier ministre Doug Ford.

Le conseil municipal doit débattre de la motion, mardi.

Selon le conseiller Ford, l'industrie de la restauration a été particulièrement frappée par la COVID-19. Au cours de la dernière semaine, le volume des commandes était en baisse de près de 90 % comparativement à la même période l'an dernier , peut-on lire dans sa motion.

À l'heure actuelle, les salles à manger des restaurants sont fermées dans les zones chaudes comme Toronto. Seul le service à l'extérieur en terrasse et les commandes à emporter sont autorisés, selon les directives de la santé publique provinciale.

Or, alors que les grandes chaînes peuvent se servir de leur poids pour obtenir des réductions dans les frais imposés par les applications comme Uber Eats, ce n'est pas le cas pour les petits restaurants, fait valoir le conseiller Ford.

Au cours des derniers mois, de nombreux propriétaires de petits restaurants nous ont dit qu'ils croulaient sous la pression des commissions facturées par les principales applications de livraison de nourriture. Motion du conseiller municipal Michael Ford

Il mentionne le partenariat établi entre la Ville et les compagnies Ritual et DoorDash pour accorder un léger répit aux restaurateurs, mais affirme qu'il faut aller beaucoup plus loin.

Nombre de petits restaurateurs ont affirmé que les applications leur facturaient en frais 25 % à 30 % du montant de la commande.

Le conseiller Ford affirme que la Ville Reine n'a pas le pouvoir d'imposer un plafond temporaire sur ces frais.

Sa motion ne précise pas à combien devraient être plafonnés les frais ni quelle devrait être la durée de la limite temporaire qu'il réclame.

Toutefois, il cite l'exemple de la ville de Los Angeles aux États-Unis qui a plafonné ces frais à 15 % du coût total de la commande.

Le premier ministre Doug Ford a appelé par le passé les applications de livraison de nourriture à réduire volontairement leurs frais, mais sans légiférer.