Un groupe recommande un tramway pour relier Ottawa et Gatineau

Les Amis de la Boucle proposent la création d'une boucle ferroviaire qui relierait, par tramway, les systèmes de transport en commun d'Ottawa et de Gatineau en utilisant le pont du Portage et le futur pont Alexandra.

Selon les membres du groupe, la nouvelle boucle aurait des avantages touristiques puisqu'elle relierait plusieurs points d'intérêts, dont la colline parlementaire, le marché By et différents musées nationaux. Elle améliorerait les déplacements entre les différents lieux de travail des centres-villes et créerait des espaces de rassemblement publics.

Les Amis de la Boucle sont composés de citoyens de tous horizons qui croient aux avantages de rapprocher les deux rives de la rivière des Outaouais , peut-on lire sur la page web du groupe.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, Lise Sarazin, directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale dit que la boucle pourrait unir les deux rives encore plus près.

Les deux villes ont déjà commencé à collaborer, les maires se parlent régulièrement. Les premiers ministres Legault et Ford se parlent aussi , il y a déjà une ouverture, soutient-elle.

Lise Sarrazin est directrice générale du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale et membre du groupe Les Amis de la Boucle. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Il faut vraiment regarder la Capitale nationale, comment on se voit d'ici 25 ans, parce que dans 25 ans, même nos autobus ne suffiront plus en raison de l’augmentation de la population. On est rendu là et la communauté des affaires, il y a déjà de discussion, c’est le temps, il faut le faire. Lise Sarazin, directrice générale, Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale

Automobiles interdites sur Wellington

La circulation automobile serait interdite sur la rue Wellington, devant la colline du Parlement, augmentant ainsi la sécurité publique.

La Société de transport de l'Outaouais et la Ville d'Ottawa étudient présentement les différentes options pour amener un lien ferroviaire au départ de l'ouest de Gatineau vers le centre-ville.

Les automobiles seraient remplacées par des tramways sur la rue Wellington à Ottawa. Photo : Les Amis de la Boucle

En mai, la Société des transports de l’Outaouais ( STOSociété de transport de l'Outaouais ) a proposé aux conseillers municipaux d'Ottawa deux différents scénarios où une combinaison de tramway et d’autobus ferait le lien entre l’ouest de la ville de Gatineau et le centre-ville d’Ottawa par le pont du Portage.

Les deux options proposent, soit une insertion en surface sur la rue Wellington, moins coûteuse, mais qui aura un impact sur l’utilisation actuelle de la voie du centre-ville ou une insertion en tunnel sous la rue Sparks, qui circulerait parallèlement au tunnel du train léger.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le tracé proposé par Les Amis de la Boucle. Photo : Les Amis de la Boucle

Les Amis de la Boucle indiquent qu'il s'agit d'une occasion pour incorporer la boucle de transport.

Près d'une vingtaine de personnalités ayant de l'expérience dans les domaines des transports, de l'architecture, des affaires et du tourisme sont membres du groupe, dont Mme Sarazin et l'ancien ministre fédéral des Transports, David Collenette.

Les anciens maires Marc Bureau (Gatineau), Larry O'Brien (Ottawa) et Jackie Holzman (Ottawa) font aussi partie du groupe.

Nous avons une occasion unique de développer une solution durable pour les habitants de la région de la capitale nationale et pour tous les Canadiens , peut-on lire sur le site web du groupe.