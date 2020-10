Un portail web régional voit le jour pour soutenir les personnes isolées

La liste et les coordonnées de la plupart des organismes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui peuvent soutenir les citoyens pendant la pandémie se trouvent désormais sur un seul et même portail web.

Ceux qui ont besoin de support y trouveront facilement une foule de ressources, que ce soit pour des problèmes liés à l’isolement, à la santé mentale ou à la violence conjugale. Des banques alimentaires, des organismes de soutien aux aînés et aux familles sont également répertoriés sur le site besoindaide.ca  (Nouvelle fenêtre) . La liste pourrait aussi être bonifiée à court terme.

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec Photo : Radio-Canada

La ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, est à l’origine de cette initiative.

Dernièrement, son équipe et elle ont constaté une hausse importante des appels provenant de citoyens vivant de l’insécurité et de l’isolement. La création de ce portail web a pour but de faciliter leurs recherches et de les aider à traverser cette période difficile.