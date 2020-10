83 étudiants condamnés à des amendes après une fête à Chelsea

Les policiers ont reçu un appel de voisins au sujet du bruit provenant d’une résidence dans le quartier de la Vallée des Tulipes samedi soir, a déclaré la sergente d'état-major Josée Forest.

Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait au moins 80 à 200 personnes dans la maison , a-t-elle dit, ajoutant que la personne qui avait loué la maison n'était pas présente.

Ils étaient là pour l'anniversaire de l'une des personnes présentes , soutient la sergente Forest.

Elle a déclaré que des étudiants internationaux avaient des cartes d'identité de divers pays, tandis que certains avaient des adresses temporaires au Canada. Elle a dit qu'il avait fallu environ deux heures aux officiers pour mettre un terme aux festivités.

La sergente Forest a déclaré que la police est dans le processus de faire approuver les amendes par les tribunaux et que les 83 étudiants qui ont été identifiés par la police seront chacun condamnés à une amende de 1000 $ en vertu de La Loi sur la santé publique du Québec.

Entre 100 et 200 personnes étaient rassemblés dans un logement de location de la plateforme Airbnb samedi à Chelsea. Photo : Reuters / Dado Ruvic

Elle a déclaré que la maison semblait être une location Airbnb et que la MRC des Collines serait en communication avec le propriétaire au cours des prochains jours.

Des étudiants d'Ottawa, Montréal, Trois-Rivières

Certains résidents disaient avoir vu des gens s’enfuir en courant dans les bois , a déclaré le sergent Martin Fournel, expliquant pourquoi seuls 83 d’entre eux font face à des amendes.

Il a ajouté que les étudiants venaient de collèges et d'universités de villes du Québec et de l'Ontario, dont Montréal, Ottawa et Trois-Rivières, et a déclaré que certains venaient de l'Université d'Ottawa. Ils recevront des amendes par la poste dans les prochains jours , a-t-il expliqué.

Il a noté que la municipalité de Chelsea se trouve dans une zone rouge en lien avec la COVID-19, ce qui signifie que la zone est en état d'alerte avec des restrictions de santé publique plus strictes.