Le gouvernement fédéral relance un investissement de 50 M$ à Mirabel

Le projet consiste à agrandir l'aire de trafic principale et à la convertir en aire de trafic servant au transport de fret, à améliorer le réseau routier du secteur pour faciliter l'accès à la nouvelle aire de trafic consacrée au transport du fret et à augmenter la capacité de l'aire de stationnement des aéronefs, et à construire une aire d'entreposage d'une superficie de 20 000 m2 qui sera consacrée au transport aérien de marchandises et à la logistique , lit-on dans le communiqué.

Le ministre précise que le projet avait été annoncé en septembre 2019 pour l’amélioration du transport aérien de marchandises et la logistique à l'Aérocité internationale de Mirabel.

Toutefois, depuis le printemps dernier, la pandémie a fortement perturbé les opérations des aéroports, ce qui a mis en péril le lancement du projet et la création d'environ cinq cents emplois qui y découleraient , a expliqué le ministre.