L'Outaouais pourrait s'illuminer plus tôt cette année

L’idée est venue du maire de Québec, Régis Labeaume, qui a lancé le défi à ses citoyens de décorer plus tôt cette année, question de combattre la grisaille de novembre et de penser à autre chose que la pandémie.

On décore les rues principales tant qu’on peut, on met des lumières...Ce que je vous suggère tout le monde: commencez donc maintenant à installer vos décorations de Noël , a proposé le maire de Québec sur les réseaux sociaux vendredi.

À lire aussi : Les lumières de Noël bénéfiques, mais attention aux couleurs

L’idée a vite fait boule de neige jusqu’à en devenir un mouvement. Si bien que plusieurs municipalités de l’Outaouais songent maintenant à emboîter le pas. C’est le cas à Val-des-Monts, St-André-Avellin et de la Municipalité de Thurso.

Je pense que c’est une belle initiative de M. Labeaume pour essayer de faire oublier la COVID. On ne sait pas de quelle façon on va célébrer Noël, donc si on peut commencer un peu plus tôt et mettre un peu d’ambiance dans nos municipalités, ça va être excellent , estime le maire de Thurso, Benoit Lauzon.

La municipalité de Val-des-Monts devrait débattre de la question lors de son prochain conseil municipal alors que le maire de Thurso a déjà demandé qu'on évalue les possibilités de devancer l'installation des lumières de Noël.

Un parc municipal de St-André-Avellin lors de son illumination, l'année dernière. Photo : Municipalité de Saint-André-Avellin (courtoisie).

À Gatineau, la conseillère du district Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond, Louise Boudria a également lancé l’appel.

Pour moi, c’est une façon de faire sourire les gens et de partir quelque chose de positif, pour qu’on ne soit pas toujours entrain de parler et d’entendre des choses sur la COVID et des mauvaises nouvelles. Alors c’était pour mettre un sourire à la figure des gens et des enfants qui apprécient ce genre de décoration , explique Louise Boudria.

Jour du Souvenir

La conseillère entend par ailleurs proposer aux résidents de fermer les lumières le 11 novembre, pour le jour du Souvenir.

Je pense que tout le monde se souvient en novembre. On a beaucoup de pensées, on porte le coquelicot… On va demander aux citoyens de tout fermer le 11 novembre , a indiqué Mme Boudria.

La Ville d'Ottawa pourrait aussi joindre le mouvement, mais un peu plus tard. La direction a indiqué que la Ville veut offrir une période de réflexion sur l'importance et le symbolisme du 11 novembre, mais qu'elle pourrait décorer l'hôtel de ville dès le premier décembre en raison du contexte particulier de la pandémie.

Avec les informations de Nathalie Tremblay