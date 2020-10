Première expérience aux élections provinciales pour deux Fransaskois

L’expérience a été marquante pour Nathanaël. Le jeune homme de 19 ans a vécu une certaine fébrilité à l’approche du scrutin.

Pour Janie Moyen, une étudiante de 18 ans à l’Université d’Ottawa, exercer son droit de vote lui a permis de se sentir citoyenne pour la première fois.

C'est vraiment le fun parce que je peux faire le processus électoral. Je peux voter dans ma province. J’ai vraiment hâte. Finalement, je suis une Canadienne à part entière avec ma voix dans la société.

Pour elle, l’aspect historique du droit de vote octroyé aux femmes est important, et s'en prévaloir leur est un hommage.

Pour moi c’est un privilège et un droit. En tant que femme, c’est super important. C’est important d’honorer les femmes qui ont essayé de nous donner le droit de vote le plus tôt possible.

Janie Moyen