Prolonger les vacances de Noël dans les écoles pour limiter la propagation du virus?

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) estime plutôt que M. Legault devrait faire preuve d’ouverture. Pourquoi ne pas en parler dès maintenant, parce qu’on le sait qu’il pourrait y avoir des rassemblements à Noël, en petit nombre, donc si on se prépare, on pourrait limiter la propagation avant, et après , explique Sylvain Mallette, président du syndicat.

M. Mallette souligne avoir discuté de cette possibilité avec le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, lundi après-midi, et que ce dernier s’est montré plus ouvert .

Lundi soir, le cabinet du ministre a répondu qu' il n’est pas prévu de prolonger le congé des Fêtes. Si des aménagements sont à prévoir, nous informerons le réseau scolaire et la population au moment opportun.

Déjà trop de retard

Lors de la conférence de presse de 17 h, lundi, le premier ministre a répondu à la négative à une question du journaliste de Radio X à Québec.

Ce dernier voulait savoir si le gouvernement envisage une période d’isolement dans les écoles, avant et après le congé de Fêtes.

Non, on a déjà perdu beaucoup de semaines au printemps, il y a du rattrapage à faire, donc il n'est pas question de raccourcir les sessions , a répondu François Legault.

Sylvain Mallette de la FAEFédération autonome de l'enseignement rétorque cependant que le premier ministre pourrait être forcé de revenir sur sa décision, si jamais les taux d’infection au nouveau coronavirus étaient encore élevés en décembre.

J'invite le premier ministre à être un peu moins catégorique dans sa réponse. Sylvain Mallette, président de la FAE

On sait maintenant que les adolescents sont des transmetteurs du virus, et on s’imagine au retour des Fêtes dans des classes où on ne peut pas ouvrir les fenêtres, on pourrait voir une plus grande transmission , précise-t-il.

D'après lui, la santé publique pourrait alors recommander que le congé des Fêtes soit plus long.

Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. La FAE représente quelque 50 000 enseignants au Québec, à travers neuf syndicats affiliés. Photo : Radio-Canada

Pas en mode virtuel

Le président de la FAEFédération autonome de l'enseignement croit qu’il est important d’en parler maintenant, puisqu’une telle décision pourrait avoir plusieurs effets sur les élèves et les enseignants.

Si c’était le cas, et qu’il fallait partir en vacances plus tôt, et revenir plus tard, il faut que les choses soient dites suffisamment tôt , dit-il.

M. Mallette précise que ces semaines de vacances prolongées pourraient difficilement être réalisées en enseignement virtuel.

Cette prolongation ne doit pas se tenir en virtuel. On ne veut pas virer un réseau de bord pour faire une semaine d’enseignement à distance, c’est ça qui guide nos conversations avec le ministre, présentement.

Selon lui, il est possible que les écoles contribuent à nourrir la deuxième vague, même après le temps des Fêtes. Il faut être prêt.

Lundi, le premier ministre s’est montré rassurant concernant la situation dans les écoles. Un total de 881 classes sont actuellement fermées, sur 45 000 au Québec, en raison de la COVID-19.

Il y a quelques semaines, on est était à un peu plus de 1000, donc c’est bien , a-t-il ajouté.

Le gouvernement a néanmoins annoncé que les élèves de troisième secondaire devront eux aussi faire une journée sur deux à l’école, l’autre à distance, en zone rouge, dès lundi.

Les élèves de quatrième et cinquième secondaire suivent cet horaire depuis le 8 octobre, en zone rouge.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc