Affaire UNIS : le Bloc québécois met fin à une enquête... par erreur

La députée bloquiste Julie Vignola a voté contre une motion qui aurait permis à un comité parlementaire d'obtenir tous les honoraires octroyés au premier ministre Justin Trudeau et à son épouse Sophie Grégoire Trudeau pour des conférences données dans les 12 dernières années.

Il s'agissait de la suite de démarches entreprises cet été par les partis d'opposition pour obtenir des documents liés à la controverse UNIS. Ces documents n'avaient pas été fournis au comité en raison de la prorogation du Parlement pendant six semaines.

La nouvelle motion de lundi a été défaite lors d'une rencontre de comité par les quatre membres libéraux et la bloquiste; les trois membres conservateurs et le néo-démocrate ont voté pour.

Le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien, dit qu'il s'agit d'une erreur.

Il est arrivé plusieurs amendements consécutivement, on a eu des problèmes de traduction et puis il y a eu une erreur dans le vote qu'on a fait. On va faire un appel au règlement pour voir s'il n'y a pas moyen de corriger cette erreur.

Alain Therrien, leader parlementaire du Bloc québécois