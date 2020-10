Viola Smith, « la batteuse la plus rapide du monde », s’est éteinte à 107 ans

La batteuse américaine Viola Smith, jugée en son temps comme étant « la batteuse la plus rapide du monde », est morte mercredi, à l’âge de 107 ans, selon The Washington Post.

Considérée comme la première batteuse professionnelle, Viola Smith s’est fait connaître en jouant dans le groupe de swing entièrement féminin Frances Carroll & the Coquettes, qui est devenu populaire à la fin des années 1930.

La musicienne était non seulement réputée pour sa vitesse et sa précision, mais aussi pour sa batterie, qui était composée de 12 pièces.

Au cours de sa carrière, Viola Smith a joué pour des artistes comme Ella Fitzgerald, Chick Webb et Bob Hope, ainsi que pour The NBC Symphony Orchestra et pour l’émission de télévision The Ed Sullivan Show.

Pour une présence accrue des musiciennes

En 1942, elle a publié un texte dans le magazine professionnel de musique DownBeat pour appeler les chefs de groupe de jazz à recruter des femmes afin de pallier l’absence des hommes partis faire la guerre.

Plutôt que de les remplacer par des [hommes] au talent peut-être médiocre, pourquoi ne pas laisser certaines des plus grandes musiciennes du pays prendre leur place? […] Les femmes travaillent bien aux côtés d’hommes dans les usines, les bureaux… Alors pourquoi pas dans les groupes de musique dansante? Viola Smith

De plus, il y a des musiciennes qui maîtrisent aussi bien leur instrument que des musiciens , avait-elle ajouté.

Assignée à la batterie par son père

Née en 1912 dans le Wisconsin, Viola Smith était la sixième enfant d’une famille baignant dans la musique. Son père jouait du cornet à pistons et ses cinq sœurs, du saxophone, de la clarinette ou encore du violon.

Quand un sixième membre s’est ajouté à l’orchestre familial, mon père a décidé que ce serait pour jouer de la batterie, ce qui était formidable pour moi, car quel meilleur instrument que la batterie? avait raconté Viola Smith, en 2013, à Tom Tom Magazine.

Selon sa famille, Viola Smith est décédée de complications de la maladie d’Alzheimer.