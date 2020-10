Le CHSLD de New Carlisle sous haute surveillance par Québec

Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de New Carlisle fait partie des dix établissements du Québec où la proportion d’usagers infectés par la COVID-19 est la plus importante.

La direction de santé publique confirme que 11 résidents de ce CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ont été déclarés positifs à la COVID-19 depuis l’éclosion survenue le 12 octobre dernier.

Jusqu’à maintenant, 17 % des 66 résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée gaspésien ont été déclarés porteurs du coronavirus.

Lors de l’annonce de l’éclosion, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie rapportait moins de cinq employés positifs et aucun usager touché.

Depuis, un total de 10 travailleurs du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle ont aussi été contaminés par le coronavirus. L’établissement compte 118 employés.

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux considère que l'éclosion survenue au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria, qui a emporté neuf résidents,est maintenant terminée. Cette éclosion a contaminé 24 résidents et 22 employés.

Critères ministériels

Selon le classement des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Québec touchés par la pandémie, les établissements qui comptent entre 15 % et 25 % de résidents positifs à la COVID-19 tombent dans la catégorie situation haute surveillance .

Quatre CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée étaient dans cette catégorie en début de semaine. Six CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , qui ont des taux de contamination supérieurs à 25 %, sont considérés en situation critique .

L’établissement le plus touché au Québec est, selon la liste fournie par le gouvernement, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Isidore Gauthier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où 45 % des usagers sont porteurs du coronavirus.