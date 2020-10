Le nombre de voies passera de quatre à six, et des barrières en béton seront installées sur la médiane. Un nouveau système d'égouts pluviaux sera aussi ajouté sur l'autoroute entre Tilbury et Merlin Road, dans le secteur de Chatham-Kent.

Ce tronçon de l'autoroute 401 entre London et Tilbury est devenu tristement célèbre en raison des nombreux accidents routiers graves qui y sont survenus au cours des dernières années.

Les changements font partie d'un projet plus vaste visant à installer des barrières en béton sur les 135 kilomètres de l’autoroute 401 qui relient London à Tilbury.

En élargissant l'autoroute 401 à Tilbury et en installant des barrières en béton, nous contribuons à assurer la sécurité de nos familles sur nos routes tout en assurant la circulation sécuritaire des marchandises sur notre important corridor commercial , a déclaré dans un communiqué la ministre des Transports, Caroline Mulroney.

Selon le gouvernement provincial, pas moins de 23 300 véhicules circulent en moyenne chaque jour sur ce tronçon de l’autoroute 401.

Avec des informations de CBC Windsor