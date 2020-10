Voyage culinaire en Afrique de l’Ouest grâce à une entreprise de Saint-Félicien

Installée à Saint-Félicien depuis sept ans, l’Ivoirienne Geneviève M’boua veut faire découvrir la culture et surtout les saveurs africaines à travers ses plats entièrement préparés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Une dizaine d’épiceries régionales offrent maintenant ses repas congelés. C'est une façon pour moi de partager ma culture culinaire avec les Québécois, avec ma terre d'accueil, et puis les amener à voyager, à découvrir d'autres saveurs et en ces temps de pandémie, on ne peut pas voyager! , indique l’entrepreneure.

Pour l'instant, trois plats sont disponibles en supermarché : le poulet yassa et riz, l'attiéké poulet alloco et le riz gras, tous des mets typiques de l'Afrique de l'Ouest.

Ce sont des plats que tout le monde peut manger. Ce sont des plats assez simples, savoureux, gourmands et qui ont des saveurs chaleureuses , soutient Geneviève M’boua.

Après avoir reçu un bon accueil de la part d’épiciers de la région, elle espère pouvoir vendre ses produits dans tous les supermarchés de la province.

D'après le reportage de Philippe L'Heureux