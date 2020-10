Un premier chien au Canada atteint de la COVID-19

Le chien, qui vit dans la région du Niagara en Ontario, se porte bien et ne montre aucun symptôme. Il habite avec un autre chien et un total de six personnes. Le deuxième chien a reçu un diagnostic limite .

Les chercheurs de l’Université Guelph ajoutent que cette découverte ne signifie pas que les propriétaires d'animaux doivent s'inquiéter.

Selon Scott Weese, chef du contrôle des infections au Collège vétérinaire de l'Ontario de l'Université de Guelph, plusieurs chiens au pays sont probablement porteurs du virus mais n’ont pas subi de test diagnostic.

Scott Weese est chef du contrôle des infections au Collège vétérinaire de l'Ontario de l'Université de Guelph. Photo : Radio-Canada / Monty Kruger/CBC News

C'est le premier cas positif confirmé que nous ayons trouvé au pays, a-t-il dit, tout en notant que ce n'est probablement pas le premier et ne sera probablement pas le dernier .

Le professeur Weese fait partie de l'étude qui a trouvé l'animal infecté. Selon lui, les chiens ne montrent pas ou peu de symptômes et semblent se remettre de la maladie assez rapidement.

M. Weese rappelle que les patients atteints de la maladie et qui sont en quarantaine à la maison doivent également mettre leur animal de compagnie en quarantaine. L'isolement domestique est une activité familiale [et] votre chien fait partie de la famille.

L’équipe de recherche a fait subir des tests de dépistage à environ 40 chiens et chats.

M. Weese explique que les chercheurs ont trouvé des anticorps liés à la COVID-19 dans un pourcentage raisonnable de chiens et de chats , ce qui signifie qu'il est probable que les animaux aient été infectés par le passé.

Des études expérimentales et des travaux sur le terrain indiquent que les chiens ne répandent probablement le virus que pendant une courte période et parviennent à l'éliminer d'eux-mêmes en quelques jours, a-t-il ajouté.

Aux dernières nouvelles, les deux chiens vont bien, et tout le monde dans la maison a l'air de bien se débrouiller , selon lui.

M. Weese a tenu à préciser que la transmission de chien à humain n’a toujours pas été prouvée. Si votre chien a la COVID, il l'a obtenu de vous ou de quelqu'un d'autre dans la maison.

Malgré tout, il explique qu’une certaine mesure de précaution était souhaitable.