Le traditionnel Rire de l'UniThéâtre passe en revue, en 60 minutes, les événements marquants de la vie culturelle, sociale et politique de l'année 2020 dans l'Ouest.

Les artistes Katrine Deniset, Steve Jodoin, Vincent Forcier, Josée Thibeault, avec l’aide du musicien Eric Doucet et du bruiteur Isael Huard ont concoté ce bilan humoristique multiprovincial avec imagination... et distanciation.

Dans les coulisses

La production du Rire aussi c'est contagieux a nécessité beaucoup de préparation et d'organisation, mesures sanitaires obligent. Voici un petit aperçu des coulisses du spectacle.

Les artisans du Rire

Vincent Forcier Photo : Sébastien Guillier-Sahuqué

Vincent est un artiste multidisciplinaire, entre autres comédien, metteur en scène, danseur, improvisateur et directeur artistique par intérim de L’UniThéâtre. Il est aussi cofondateur de la compagnie de théâtre Surreal SoReal Theatre dont il a été le codirecteur artistique pendant 7 ans. Avec L’UniThéâtre, il a joué dans plusieurs pièces incluant Billy (les jours de hurlement), Les Romantriques, et Les 7 peurs d’Émilie. Il a remporté le prix Jessie Richardson meilleur comédien pour sa performance dans la pièce pour enfants Le portrait Gooble avec le Théâtre La Seizième. Il détient un baccalauréat en beaux-arts BFA– Acting de L’Université de l’Alberta.

Josée Thibeault Photo : Sébastien Guillier-Sahuqué

Josée est autrice, metteuse en scène et comédienne installée à Edmonton. Elle écrit pour le théâtre, le cinéma, la télé, la radio et les balados. Depuis quelques années, elle développe de nouvelles voix narratives avec ses nombreux alter ego grâce auxquels elle livre sur scène de la poésie spoken word et des monologues. En 2019, elle a présenté son spectacle solo La fille du facteur à l’UniThéâtre d’Edmonton, aux Zones théâtrales à Ottawa et en tournée à travers l’Alberta. Son plus récent projet, Le bocal, est une expérience de narration transmédiale déployée sur plusieurs plateformes numériques. Josée est membre du collectif d’humour le Rire depuis 2000.

Steve Jodoin Photo : Sébastien Guillier-Sahuqué

Steve est comédien, producteur et réalisateur originaire du Québec et établi dans l’Ouest canadien depuis près de 20 ans. Diplômé de l'école de théâtre, il joue dans une multitude de pièces. Il anime et contribue aussi à la production de plusieurs émissions diffusées à la télévision de Radio-Canada, telles que Oniva!, Caravane Alberta et Quelle Histoire!. Cofondateur de la boîte de production indépendante Productions Loft Inc., il coproduit le documentaire The Secret Life of Pianos (Telus Optik) qui remporte plusieurs prix en 2017 de même que des projets documentaires comme Les cordes de la victoire (Unis TV) et How to be French en Alberta (Telus Storyhive).

Katrine Deniset Photo : Sébastien Guillier-Sahuqué

Katrine est une écrivaine et comédienne du Manitoba. Elle est l'autrice du recueil de nouvelles Faites comme chez nous et des pièces Je m’en vais et Débâcle, bientôt publiées aux Éditions du Blé. En tant qu’actrice, elle a notamment fréquenté les planches du Théâtre Cercle Molière à Winnipeg, du Centre national des Arts à Ottawa et du Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal.







Isael Huard, concepteur sonore Photo : Sébastien Guillier-Sahuqué

Isael Huard est un concepteur sonore d’Edmonton. Il a étudié la composition musicale à l'Université de l'Alberta où il s'est spécialisé dans les technologies de la musique et la musique électroacoustique. Il est ingénieur bruiteur chez Little Hook Sound, cofondateur et directeur audio du studio de jeu indépendantCaldera Interactive et travaille à la pige en tant que concepteur sonore sur divers projets. Vous pouvez entendre son travail entre autres dans la série Netflix Wu Assassins, le long métrage Harpoon et le documentaire Attachments of Life.

Eric Doucet, musicien professionnel basé à Edmonton. Photo : Sébastien Guillier-Sahuqué

Eric est un musicien professionnel diplômé en musique jazz et pop contemporaine de l'Université MacEwan avec une majeure en Interprétation de piano/claviers. Il est coleader et fondateur du groupe expérimental High Tides, fondateur et directeur musical du groupe hommage Franco-Party, ainsi que claviériste des groupes de funk-soul Carter & the Capitals et de jazz-métal Red Litmus. On peut aussi l'entendre sur les enregistrements récents de plusieurs artistes locaux, dont Paul Cournoyer, Sympa César, et Raygun Cowboys. À travers le Canada, les États-Unis et la France, il a partagé la scène avec plusieurs artistes dont Simple Plan, Village People, Chantal Kreviazuk, Damien Robitaille et Safia Nolin. Eric est aussi représentant chanson/musique et trésorier au conseil d'administration du Regroupement artistique francophone de l'Alberta.