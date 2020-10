COVID-19 : 1440 nouveaux cas en trois jours en Alberta

Il y a maintenant 4477 cas actifs en Alberta, dont 2179 à Edmonton et 1549 à Calgary.

Devant l’augmentation continue du nombre de cas, Deena Hinshaw a annoncé qu’il était désormais interdit d’organiser un rassemblement intérieur de plus de 15 personnes.

Cette restriction s’applique à des rassemblements privés comme des soupers, des fêtes ou des réceptions à la suite d’événements comme des mariages ou des cérémonies religieuses.

La restriction ne s’appliquera toutefois pas aux contextes structurés où la distanciation sociale est respectée. Les restaurants pourront donc continuer d’accueillir plus de 15 clients à la fois, à moins qu’il ne s’agisse d’un événement spécial.

Les rassemblements privés sont responsables de 15 % des éclosions, mais de 30 % des cas liés à des éclosions, a expliqué Deena Hinshaw.

Une seule éclosion a par ailleurs été recensée dans des restaurants au cours des deux dernières semaines. Moins de 1 % des cas actifs à Calgary et Edmonton sont liés à des restaurants.

En plus d’imposer des mesures ciblées quand le risque est élevé, nous devons lever certaines restrictions dans les contextes où le risque est faible , a indiqué Deena Hinshaw.

Les autorités de la santé publique étendent également à Calgary des restrictions volontaires déjà en vigueur à Edmonton. Le bord du masque est fortement recommandé dans les lieux de travail intérieur.

Deena Hinshaw demande également aux habitants des deux plus grandes villes de la province de faire partie au maximum de trois cercles de personnes avec qui ils ne respectent pas la distanciation sociale.

Les restaurants pourront continuer d’accueillir plus de 15 clients à la fois, à moins qu’il ne s’agissent d’un événement spécial où la distanciation sociale n’est pas respectée.

Services de Santé Alberta (AHS) va également demander l’aide des organisateurs d’événements où un cas positif a été détecté et leur demandera de contacter tous les participants pour faciliter le traçage des contacts.

Pression accrue sur le système de santé

Les éclosions continuent d’ailleurs de se multiplier dans la province. Une cinquantaine de détenus du centre correctionnel de Calgary ont notamment contracté la maladie.

Le bilan des décès continue pendant ce temps de s’alourdir. Sept personnes ont perdu la vie au cours de la fin de semaine, soit quatre à Edmonton et trois à Calgary.

Le taux de cas positif à Calgary et Edmonton est maintenant de plus de 4 %. Deena Hinshaw affirme que la pression est de plus en plus forte sur le système de santé, en particulier à Edmonton. L'AHS a remis plus de 30 % des chirurgies non essentielles de la région d’Edmonton.

Dans le milieu scolaire, l'AHS recense 680 cas dans des établissements primaires et secondaires. Lundi, 101 écoles étaient touchées par des éclosions.