COVID-19 : les enseignantes peuvent obtenir des retraits préventifs

Le Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (SEUAT) jugeait qu’une travailleuse enceinte ne pouvait effectuer son travail en n’étant pas exposée à un danger.

De leur côté, les Centres de services scolaires affirmaient que le respect de la distanciation et du plexiglas pour du travail rapproché protégeaient suffisamment les enseignantes enceintes. Ces protections étaient d’ailleurs recommandées par la Santé publique.

Dans la région, le président du SEUAT martèle depuis un moment que les enseignantes ne peuvent faire leur travail convenablement en respectant la distanciation sociale.

Dans un contexte de classe, on a toujours pensé et on pense toujours que c’est inapplicable et que c’est impossible qu’une enseignante demeure toute la journée derrière son plexiglas. Ça fait partie de son rôle de circuler en classe et d’aller d’un élève à l’autre. Yvan Dallaire, président du SEUAT.

Déjà en septembre, la présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Sonia Éthier, demandait que l’Institut national de santé publique revoie ses normes de retraits préventifs, dans une entrevue donnée dans La Presse.

L’enseignante dont le travail fait l’objet de cette première décision sera donc désormais affectée à du travail de bureau sans avoir à enseigner en classe, ni en visio à ses élèves en présentiel , peut-on lire dans une publication Facebook du SEUAT.

Respecter les demandes de la santé publique

Les Centres de services scolaires, dans leur argumentaire, se basaient toutefois sur les recommandations de la Santé publique et ont soutenu des directeurs des ressources humaines de deux Centres de services scolaires de la région.

On a accepté l’ensemble des recommandations de la santé publique. On a réaménagé les tâches afin de respecter la distance de deux mètres, lors des déplacements par exemple, et là où ne pouvait pas garantir la distance de deux mètres en classe, nous avons installé des plexiglas , détaille Vincent Boutin, directeur des ressources humaines à Rouyn-Noranda.

Ceci dit, cette décision de l’inspecteur ne vient pas garantir que chaque droit de refus sera accepté, explique son vis-à-vis du Centre de services scolaire Harricana. Selon Maxim Pellerin, une enseignante pourrait voir sa demande être acceptée alors qu’une autre, dans un contexte qui serait différent, pourrait être refusée.

Aux yeux du syndicat, chaque enseignante enceinte qui se sera fait dire qu’elle était suffisamment protégée avec le respect des deux mètres et avec la protection du plexiglas peut cependant entreprendre une démarche de contestation et espérer avoir gain de cause.

Bien que le milieu vive actuellement une pénurie de personnel, la décision des Centres de services scolaires n’avait pas été prise selon ce contexte, ajoute le directeur des ressources humaines du Centre de services scolaire Harricana, Maxime Pellerin.

Ça a une incidence sur la pénurie de personnel, mais nous aurions pris cette décision même si’l n’y avait pas eu de pénurie de personnel.