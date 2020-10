Gatineau: Les sans-abri resteront à l’aréna Guertin plus longtemps que prévu

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais soutient que l’objectif de déménager le centre d’hébergement d’urgence et quitter l’aréna Robert Guertin d’ici décembre n’est plus faisable. Il a terminé l’étude des options, dont l’aménagement de modulaires dans le stationnement de l’aréna du secteur de Hull, mais aucune ne peut être réalisée à temps.

Les différents scénarios étudiés nous conduisent à plusieurs constats. Entre autres, l’objectif de quitter le centre Robert-Guertin en décembre de cette année n’est pas réaliste alors que des aménagements importants sont requis pour les différents scénarios. Chaque option étudiée nous amène davantage vers un horizon du printemps 2021 communiqué CISSS de l'Outaouais

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais ajoute, dans le communiqué que le scénario retenu sera présenté aux instances dans les prochains jours et jusqu’à ce qu’un nouveau site soit fonctionnel, le Centre d’hébergement d’urgence demeure à l’Aréna Robert-Guertin.

