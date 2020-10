Un programme de soutien aux entrepreneuses autochtones se renforce

Le soutien aux femmes autochtones propriétaires d’entreprises en Saskatchewan devrait se renforcer grâce à un nouveau partenariat entre le Women Entrepreneurs of Saskatchewan (WESK) qui représente les entrepreneuses de la province et FHQ Developments, un groupe de développement économique des Premières Nations.

Ce partenariat doit rehausser l'accompagnement offert à ces femmes à travers le programme Matchstick lancé en 2017. Ce programme leur fournit déjà des outils techniques sur la gestion des plans d’affaires ainsi qu'un espace de rencontre et un cadre de réseautage.

Le partenariat devrait aider plus de femmes qui font par ailleurs face à des obstacles tels que l’accès au financement, aux mentors et aux réseaux, a indiqué Prabha Mitchell, la PDG de Women Entrepreneurs of Saskatchewan.

Ces obstacles sont aggravés lorsqu'il s'agit d'entrepreneuses autochtones, en partie parce que notre identité culturelle pose des défis encore plus importants en matière d'accès au capital, de difficultés liées aux antécédents de crédit. Prabha Mitchell, PDG de Women Entrepreneurs of Saskatchewan

Les femmes autochtones représentent plus de 8 % de la population de la Saskatchewan, selon le dernier recensement. Mme Mitchell croit que la poursuite du programme Matchstick est l'occasion pour cette population d'exercer une plus grande influence sur la situation économique de la province.

Nous avons l'une des plus grandes populations autochtones du pays [...] Il est important d'investir dans nos populations autochtones, car elles représentent l'avenir de notre province et de tout notre pays , a-t-elle précisé.

Une initiative appelée à grandir

Destinée Peters, une Autochtone propriétaire depuis sept ans du salon de coiffure et de beauté Tangles à Regina, a découvert le programme trois ans après avoir lancé son entreprise.

Mme Peters a repris le flambeau du salon des mains de l’ancienne propriétaire alors qu’elle n'avait que 22 ans et sans expérience. J'ai dû faire face à de nombreux défis simplement en essayant d'apprendre à connaître l'entreprise et de trouver les bons employés , a-t-elle déclaré.

Destinée Peters est elle-même devenue mentor grâce à Matchstick. Elle espère que le programme va bénéficier à de nouvelles entrepreneuses issues des Premières Nations.

À ce jour, Mme Peters est marquée par le cadre d’échanges qu’offre Matchstick aux participantes.

C'était vraiment agréable de s'asseoir avec un groupe de femmes qui ont pu se connecter à un niveau différent et partager nos histoires. Elles en parlent et je peux alors m'identifier à elles. Destinée Peters, propriétaire, salon de coiffure Tangles