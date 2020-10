Le Dr Aubin garde espoir de maintenir le Saguenay-Lac-Saint-Jean en orange

Le directeur régional de la santé publique, Donald Aubin, n’a pas recommandé au Dr Horacio Arruda le passage de la région en zone rouge. Il estime que malgré une augmentation importante du nombre de cas il est possible de stabiliser la situation.

Je ne recommanderais pas sur un seul chiffre quotidien, un passage en zone rouge mentionne-t-il, en faisant référence aux 47 nouvelles personnes qui ont reçu un diagnostic positif.

Ça touche les écoles, les commerces, ça entraîne un sentiment d’isolement, les impacts psychosociaux et économiques sont importants en zone rouge.

Le Dr Donald Aubin ne cache toutefois pas que la semaine à venir sera charnière.

On va suivre de près l’évolution des cas dans la communauté, car il y en a de plus en plus. Il y a 14 situations vulnérables qui nous préoccupent. Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Le nombre de foyers d’éclosion qui est à 40 dans la région n’est pas un incitatif pour basculer en zone rouge, selon lui.

C’est facile d’aller en zone rouge, mais en revenir ce n’est pas évident, donc on doit se maintenir et j’ai l’espoir qu’on se maintienne , ajoute-t-il.

Le Dr Donald Aubin réitère son point de vue qu’il serait risqué de séparer la région en MRCMunicipalité régionale de comté . Il considère qu’il est mieux de conserver une vue d’ensemble.

D’ailleurs, les plus récentes données du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux dévoilent que la situation à Alma se stabilise, mais la courbe des nouveaux cas est grandissante à Jonquière et à Chicoutimi.

Données quotidiennes dans la région 47 nouveaux cas

18 hospitalisations

3 personnes aux soins intensifs

384 cas actifs

1162 personnes en isolement

800 à 1200 tests par jour

Visite du CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée Isidore-Gauthier

La semaine dernière, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, a envoyé une brigade de type SWAT au CHSLD Isidore-Gauthier, où on craignait que l’éclosion de COVID-19 devienne hors de contrôle.

L’équipe, formée par des spécialistes de la Croix-Rouge canadienne et du ministère de la Santé et des Services sociaux, a émis un compte-rendu préliminaire. Le bâtiment a des limites physiques avec une grande pièce principale où il était difficile d’isoler comme l'indique le microbiologiste Roger Savard, présent à la conférence de presse du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Ce compte-rendu a permis de conclure que la configuration du CHSD n’est pas optimal. La santé publique indique que des patients ont été déplacés.

Le microbiologiste a aussi précisé qu'une réunion est prévue avec la brigade pour connaître de potentielles recommandations.

Cette visite a été rassurante autant pour le personnel que pour les familles des résidents, estime le Dr Aubin.

Ligne téléphonique

Une ligne a été ouverte par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux pour répondre aux interrogations des gens positifs au virus ou suivis dans le cadre d’une enquête épidémiologique.

Cette ligne pourra également fournir le résultat d’un test de dépistage ayant été fait il y a plus de cinq jours. Elle est en fonction tous les jours, de 8h à 20h, accessible via le 1-833-704-0533.