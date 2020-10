5 jeux vidéo suggérés pour les familles encabanées

Mario Kart Live : Home Circuit, Nintendo Switch, 129,99 $

Le petit dernier, très attendu, de la très populaire franchise Mario Kart a été lancé en octobre par Nintendo. Son concept fort audacieux : faire de votre maison une piste de course virtuelle et réelle, en combinant le jouet télécommandé, le jeu vidéo et la réalité augmentée.

Le coffret fournit une petite voiture munie d’une caméra. On peut la piloter autour de la maison, en plaçant quatre portails pour la guider. Le bolide capte les obstacles qui l’entoure, ce qui en fait une véritable piste de course dans votre salon. On peut ensuite conduire sur cette piste dans le jeu, alors que la voiture s’élance simultanément dans votre maison.

On retrouve les repères habituels de Mario Kart : les boîtes renfermant des objets pour accélérer ou déstabiliser vos adversaires, par exemple. Vous pouvez autant percuter un meuble de télévision dans votre salon, que vous faire frapper par une carapace de tortue dans le jeu.

Depuis sa sortie, les critiques ont toutefois trouvé plusieurs défauts au jeu vidéo. Si on souhaite affronter d’autres êtres humains, ceux-ci devront avoir leur propre jeu et voiture, ainsi que leur propre console Switch – un investissement considérable.

Aussi, on souligne qu’il faut beaucoup d’espace pour que l’expérience de course soit agréable. Le jeu n’est donc pas idéal pour ceux et celles qui vivent dans de petits espaces.

Ori and the Will of the Wisps, Windows, Xbox One et Nintendo Switch, 39,99 $

Ori est un jeu vidéo produit par Nintendo Photo : Gracieuseté de Nintendo

Le jeu vidéo Ori and the Will of the Wisps suit Ori, un petit esprit blanc, qui se porte à la rescousse d’un ami en navigant dans une forêt enchantée peuplée de pièges et d’êtres fantastiques.

Ce plus récent épisode des aventures d’Ori peut se targuer d’une magnifique direction artistique, d’une ingénieuse création de niveaux et d’un ton emphatique approprié aux publics plus jeunes.

On peut y jouer à différents niveaux de difficulté, selon son expérience avec les jeux vidéo.

Animal Crossing : New Horizons, Nintendo Switch, 79,99 $

Une image tirée du jeu. Photo : Gracieuseté de Nintendo

Lancé au début du confinement en mars dernier, le dernier jeu de la série Animal Crossing n’a pas tardé à trouver son public.

Il s’agit d’un jeu léger, dont l’apparence laisse croire qu’il est exclusivement destiné à un jeune public. Les fonctionnalités de création peuvent toutefois plaire aux joueurs et joueuses de tout âge.

On y crée de toute pièce une communauté de sympathiques animaux anthropomorphes sur une île paradisiaque. On peut notamment y pêcher, faire pousser des plantes, bâtir des ponts, des maisons et décorer ces dernières.

Nintendo alimente régulièrement le jeu de mises à jour. La dernière, lancée à l’automne, permet par exemple d’installer des décorations d’Halloween. Une prochaine mise à jour doit être lancée pour souligner la période de l’Action de grâce aux États-Unis et le temps des Fêtes.

NHL 21, PS4, Xbox One, 79,99 $

Le jeu est encore une fois produit par Electronic Arts. Photo : Gracieuseté de EA

Alors qu’on prévoit le début de la prochaine saison professionnelle de la Ligue nationale de hockey (LNH) au plus tôt en janvier 2021, dans l’attente, on peut se rabattre sur une version virtuelle.

Le jeu NHL 21 permet de mener votre propre équipe de hockey à la coupe Stanley, ou même de créer le joueur qui passera du statut de recrue à celui de vedette.

On peut y jouer à plusieurs en ligne, ce qui permet à des amis et amies vivant dans des foyers différents de se joindre à la partie.

Marvel’s Avengers, Windows, Xbox One, PS4, Google Stadia, 79,99 $

Un aperçu du jeu Photo : Gracieuseté

Le jeu Marvel’s Avengers a reçu des critiques mitigées à sa sortie en septembre dernier. On a salué la qualité de sa campagne solo, mais déploré sa courte durée. Les options en ligne ont peu impressionné.

Malgré cela, les fans de super héros pourront y trouver leur compte. Pour l’instant, on peut y incarner six personnages de l’univers Marvel : Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow, Captain America et Ms. Marvel.

Les combats furieux qui se déroulent dans le jeu seront peut-être un peu trop intenses pour les très jeunes amateurs et amatrices de jeux vidéo.

Si on a critiqué le manque de contenu du jeu à sa sortie, l’équipe de développement promet d’y remédier avec des mises à jour.