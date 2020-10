BAPE virtuel sur GNL Québec : des ratés dès l’ouverture

Quinze minutes à peine après le début des audiences, tenues par vidéoconférence, le président, Denis Bergeron, a dû demander une pause parce que les intervenants ne pouvaient être entendus.

Au retour, l’ex-ministre des Ressources naturelles et présidente du Mouvement Québec indépendant, Martine Ouellet, a pu prendre la parole.

Comme il fallait s’y attendre, elle a dénoncé le projet, opinant que le Québec n’a pas à devenir le complice des ambitions gazières de l’Alberta .

Le Québec veut se débarrasser le plus possible du pétrole et du gaz et le projet va dans le sens contraire , a-t-elle dit.

À l’instar d’autres organismes et citoyens, Martine Ouellet en a contre le fait que le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel et celui de la construction d’un gazoduc de 780 km ne soient pas étudiés en même temps par le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement , puisqu’ils font partie d’un tout, selon elle.

Intégrité

Par ailleurs, tout juste après le début de la webdiffusion, Denis Bergeron a cru bon de faire le point concernant l’intégrité et l'indépendance de la Commission, après certaines critiques véhiculées depuis sa nomination à titre de président des audiences sur GNL Québec.

L’ancien consultant de l'industrie gazière a réitéré qu'il n'était pas en conflit d'intérêts et a cru bon de relire sa déclaration déposée au BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement le 2 mars 2020.

Il a aussi assuré que rien ne pourrait affecter l’impartialité du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement .

3000 mémoires déposés

Lors de la première partie des audiences sur le projet Énergie Saguenay, tenues en septembre, 400 personnes se sont présentées à l'hôtel Le Montagnais de Chicoutimi pour assister aux travaux. Selon la Commission, 3270 internautes ont suivi les discussions à distance sur le web. La première phase avait pour but de permettre aux parties intéressées de poser des questions.

Autour de 3000 mémoires ont été soumis au BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement par des citoyens, organismes ou entreprises qui souhaitent exprimer leur opinion au sujet du projet de construction d'un terminal de liquéfaction de gaz naturel à La Baie, évalué à 9 millions $.

Des 3000 signataires de mémoires, 250 ont choisi de prendre la parole pour présenter leur document. Les audiences auront lieu toute la semaine. Chaque participant aura 10 minutes pour faire valoir son point de vue. En raison des problèmes techniques, ces interventions pourraient s’avérer plus longues.