Éclosion de COVID-19 à Watson Lake, au Yukon

Dimanche soir, les autorités sanitaires ont confirmé deux cas dans la même famille, après les nombreux tests de dépistage réalisés au cours de la fin de semaine.

Aucune des cinq personnes malades n’a voyagé à l’extérieur de la communauté, mais les deux plus récents cas ont fréquenté l’un des trois commerces identifiés comme un endroit potentiel de transmission par la santé publique.

Il s’agit de la première éclosion en région rurale au territoire depuis le début de la pandémie. En tout, 22 Yukonnais ont été infectés par le SRAS-CoV-2 et 15 d’entre eux sont rétablis.

En entrevue sur les ondes de CBC, lundi matin, le médecin hygiéniste en chef Brendan Hanley affirme que la situation à Watson Lake est en voie d'être maîtrisée, même si la source des récentes infections n’a pas encore été trouvée.

Je soupçonne que ces cas sont liés à quelqu’un qui est entré au Yukon. Quand on regarde les endroits identifiés, et sachant que Watson Lake est une ville frontalière, il est fort possible qu’il y ait eu contact avec quelqu’un de l'extérieur.

Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon