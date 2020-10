Ces entreprises qui usent d'ingéniosité pour se réinventer

Découvrez ici l'histoire de Marie-Ève Normandin et Benoît Vincent, propriétaires de l’entreprise Les gonflés, une entreprise qui oeuvre dans le domaine événementiel. Or, au mois d’avril, lorsque tout s’est arrêté en raison de la pandémie et que les clients appelaient successivement pour annuler leur événement, la situation est devenue difficile pour eux. Ils ont choisi de faire les choses autrement.

Sophie Bernier: Qu’est-ce que vous avez fait ?

Marie-Ève Normandin: Tout l’été, on a procédé à la location de jeux gonflables pour les familles, mais on s’est aussi réinventé avec les arches de ballons. En avril, mai et juin, ce sont les arcs- en-ciel de ballons sous le thème Ça va bien aller qui étaient en vogue pour donner de l’espoir et faire sourire les gens.

Sophie Bernier: Est-ce que vous faisiez ça auparavant, les ballons?

Benoît Vincent : Pas du tout. Ça a commencé pendant le confinement chez nous, avec les enfants, ensuite un voisin qui fêtait le 40e anniversaire de sa conjointe nous a demandé de le faire chez lui. On est parti avec 40 pieds de ballons, on est allé faire ça chez eux, on a affiché ça sur Facebook et on s'est mis à recevoir des commandes.. Après deux semaines, on avait environ 200 pieds de ballons en commandes par semaine.

Sophie Bernier : Pensez-vous que le fait d’avoir dû vous diversifier et faire les choses autrement a modifié votre entreprise pour le mieux?

Benoit Vincent : Oui parce que ça va faire un ajout de service, un complément qui va rester. Quand tous les mariages et les événements vont reprendre, ce sera un bel à-côté.

Marie-Ève Normandin : On offre désormais deux services et non plus un seul. Pour nous, ça vaut la peine. On parle des ballons, mais on a fait aussi des pizzas en bonbons, du pop-corn, de la barbe à papa, on s’est réinventé. En fait, tout ce qui touche notre entreprise, on l’a utilisé pour se faire des produits dérivés.

Sophie Bernier : Ca vous a forcé à ouvrir vos horizons?