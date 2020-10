Le Manitoba défend sa gestion de la COVID-19 dans les prisons

Les responsables de la justice et de la santé du Manitoba défendent la manière dont les prisons provinciales gèrent la pandémie de la COVID-19.

En date de lundi matin, 34 détenus ont été déclarés positifs. Ces derniers ont été recensés au Centre correctionnel de Headingley, à l'exception d'un cas au Centre de la jeunesse d'Agassiz.

Six employés de Headingley ont reçu un résultat positif de la COVID-19, tandis que deux employés de Milner Ridge et un de chacun des centres correctionnels de Brandon, du Centre de détention provisoire de Winnipeg et du Centre pour jeunes du Manitoba ont également contracté le virus.

Un agent de sécurité aurait été à l'origine de la COVID-19 à Headingley, ont affirmé les responsables provinciaux lors d'un point de presse à l'Assemblée législative lundi. L'agent avait été en contact étroit avec un détenu alors qu'il était asymptomatique. Le virus a ensuite été transmis à d'autres gardes.

Au Manitoba, 470 personnes reliées aux prisons sont isolées pour limiter la propagation de la COVID-19.