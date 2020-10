La Tuque à la défense du projet de gazoduc de GNL Québec

Si le projet va de l’avant, GNL Québec investira plus de neuf milliards de dollars pour construire une usine de liquéfaction du gaz naturel à Saguenay ainsi qu’un immense pipeline entre le nord-est de l’Ontario et le Saguenay.

La Tuque serait financièrement dédommagée pour les 178 kilomètres de gazoduc qui seraient enfouis sur son territoire.

Les dix millions de dollars offerts chaque année pour soutenir les projets de La Tuque représenteraient le tiers de son budget annuel.

Le gouvernement du Québec dit attendre les conclusions du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement mais se dit d’emblée favorable à ce projet.

GNL Québec estime que son projet permettra de remplacer certains combustibles hautement polluants comme le charbon et réduira de 28 millions de tonnes par années les émissions de gaz à effet de serre de la planète.

Les experts du gouvernement du Québec et du Canada en arrivent toutefois à une autre conclusion, estimant que le projet fera plutôt grimper les émissions de hui millions de tonnes par années, soit l’équivalent de 3,4 millions de voitures.

À contre-courant

Le comité formé par la ville de La Tuque sera l’un des rares intervenants à appuyer publiquement le projet aujourd’hui. Des citoyens et plusieurs organismes environnementaux se prononceront contre la construction du gazoduc.

48 associations étudiantes ont déjà demandé l’arrêt du projet. Le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement entendra également les recommandations de la Coalition Anti-Pipeline Rouyn-Noranda, la fondation David Suzuki, Équiterre, ENvironnement JEUnesse et Eau Secours.

Lors de la première semaine d’audience, un représentant de pêches et océans Canada a affirmé que le bruit généré par les navires qui transporteront le gaz naturel liquéfié aura un impact sur la communication entre les bélugas ainsi que leur capacité à se nourrir et éviter les dangers. Ces bateaux navigueraient directement dans le fjord du Saguenay entre 300 et 400 fois par année.