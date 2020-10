Des médecins s'inquiètent de la complaisance des jeunes vis-à-vis de la COVID-19

Sur l’ensemble des 2729 cas de COVID-19 recensés dans la province, plus de 400 sont des jeunes de moins de 20 ans et 83 ont moins de 5 ans.

Avec la hausse des contaminations ces derniers jours, des médecins encouragent fortement les jeunes personnes à suivre les consignes sanitaires, qu’il s’agisse de se laver les mains régulièrement, de respecter la distanciation sociale ou encore de rester à la maison en cas de symptômes de maladie.

C’est une erreur de croire que parce qu'on est jeune, on n’aura pas des complications dues à la COVID-19 par la suite , met en garde l'oncologue Gary Groot, qui enseigne également à l'Université de la Saskatchewan.

Ce constat est partagé par la pédiatre Mahli Brindamour. Plus les enfants seront infectés par le virus, plus le risque de contaminer leur famille sera grand, plus la mortalité et la morbidité seront élevées, prévient la spécialiste. Des conséquences qui se feront sentir tant dans cette population jeune que chez les membres vulnérables de leur famille.

Le Dr Groot affirme avoir eu des conversations avec ses enfants adolescents. Si vous fêtez Halloween, il sera plus sage de ne pas voir vos grands-parents dans les deux semaines qui suivent, explique le médecin. Faites attention aux conséquences pour ceux qui vous entourent.

Avec les informations de Jason Warick