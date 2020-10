COVID-19 : 21 nouveaux cas en Gaspésie

La Gaspésie enregistre 21 nouveaux cas de COVID-19 dans son bilan de lundi, dont deux au CHSLD de New Carlisle.

Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle compte maintenant 10 employés ayant reçu un résultat positif à la COVID-19, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie. Aucune nouvelle infection n'est rapportée chez les résidents de l'établissement ; ils sont également 10 à avoir reçu un résultat positif.

Au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria, l'éclosion de COVID-19, qui a emporté neuf résidents, est maintenant considérée comme terminée par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. 14 jours se sont écoulés depuis la mise en isolement du dernier résident déclaré positif et depuis la dernière présence d'un employé atteint du virus.

Par ailleurs, la santé publique ne rapporte aucun nouveau cas du côté des autres établissements touchés par des éclosions de COVID-19 dans la région.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 344

Bonaventure : 242 (+7)

Rocher-Percé : 133 (+7)

Côte-de-Gaspé : 82 (+4)

Haute-Gaspésie : 16 (+3)

Îles-de-la-Madeleine : 26

La région compte présentement 193 cas actifs de COVID-19.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie rapporte en effet que 627 personnes sont maintenant considérées guéries de la maladie. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise que ce nombre inclut 16 nouvelles guérisons depuis dimanche, ainsi que 32 cas considérés guéris dans les dernières semaines qui ont été ajoutés au bilan lundi, à la suite d’une mise à jour des données.

Par ailleurs, le nombre d'hospitalisations a également diminué. 11 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du virus, soit deux de moins que dimanche.

Dans la région voisine, au Bas-Saint-Laurent, la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie enregistre également un nouveau cas de COVID-19 lundi, pour un total de 14 infections rapportées depuis le début de la pandémie. Du côté de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, le bilan demeure stable avec un total de 20 cas.

Au Québec, la santé publique fait état de 808 nouveaux cas de COVID-19.