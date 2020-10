Louis-Philippe Dion, scénariste de la chaîne TFO, est mort

C'est ce qu'a dévoilé son bon ami et collègue, Pascal Justin Boyer, aussi animateur chez TFO. Il a partagé la triste nouvelle sur les médias sociaux, dimanche, à la demande de la famille.

M. Dion, un fier Franco-Ontarien d'Embrun, dans l'est ontarien, avait 32 ans. Il laisse notamment dans le deuil sa femme, son jeune garçon, ses collègues et ses amis.

Ces deux dernières années, il était notamment responsable du contenu derrière le Bye Bye franco-ontarien , Flippons, de TFO, dont la première mouture a été diffusée en 2018. C'est lui qui a signé la plupart des textes.

Une figure bien connue de la communauté franco-ontarienne de par sa nature touche-à-tout, il était à l'emploi du Groupe Média TFO depuis près quatre ans.

Louis-Philippe Dion a largement contribué à l'émission spéciale Flippons, en compagnie de la productrice Fabienne Labbé et de l'animateur Pascal Boyer ces dernières années. Photo : Radio-Canada / Sophie Vallée

Un digne représentant des Franco-Ontariens

Le décès de M. Dion a résonné partout en Ontario depuis son annonce. Certains membres bien connus de la communauté franco-ontarienne ont notamment publié des messages en son honneur sur les médias sociaux.

Louis-Philippe était un grand Franco-Ontarien. Un gars du genre dont notre communauté a vraiment besoin. Quelqu'un qui n'avait pas peur de réfléchir et de remettre en question , a écrit Renée O'Neill, la fondatrice d'enTK, une marque de vêtements pour francophones et francophiles , avec qui il a collaboré.

LP pouvait être fendant, brutalement direct et parfaitement sarcastique. Il était fier de sa langue et de sa culture, sans complaisance. Il jugeait parfois (souvent!) sévèrement sa/notre communauté, parce qu'il savait que nous pouvions et devions faire mieux. Renée O'Neill, fondatrice d'enTK

J’aimerais le remercier de m’avoir enseigné l’autodérision, un outil puissant qui me fera à tout jamais penser à lui , a aussi indiqué en entrevue William Burton, le fondateur du Réveil, un média franco-ontarien d'Ottawa.

Louis-Philippe Dion est passé par les studios de Radio-Canada en 2017 pour parler d'identité franco-ontarienne Photo : Radio-Canada / Jonathan Bouchard

Nathalie Nadon, du groupe de musique les Chiclettes, a aussi collaboré avec le Franco-Ontarien tout récemment pour réviser les textes de la prochaine tournée de son groupe.

Quand on avait des réunions, il y avait au moins 60 % de la réunion qui n'était que rires, ce n'était même pas du travail. Des fois, ça pouvait être très long, ces sessions de création, parce qu'on riait comme deux malades devant nos ordinateurs. C'est sûr que je vais me souvenir de ça parce que ça met du sourire dans ma voix. J'entends toutes les niaiseries qui sortaient de sa bouche , raconte-t-elle au bout du fil.

On part en tournée en 2021 et à tous les soirs, on va dire ses mots, on va penser à lui. C'est un peu comme ça qu'on va l'honorer, dans le fond. […] Ça va être comme notre bonne étoile. Nathalie Nadon, du groupe les Chiclettes

Le chanteur, comédien et humoriste franco-ontarien, Stéphane Paquette, a aussi écrit un mot en l'honneur de son ami disparu.