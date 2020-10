Code orange:  des parents préfèrent maintenir leurs enfants à l'école

À compter de ce lundi, les écoles de la région métropolitaine de Winnipeg et du nord de la province doivent se plier à de nouveaux règlements sanitaires pour endiguer la transmission de la COVID-19. Les parents souhaitent-ils retirer leurs enfants de la classe et opter pour l'apprentissage à distance?

En vertu des nouvelles restrictions, une distance physique de 2 mètres doit être maintenue entre les élèves dans la mesure du possible, indique la province. Il faudra parfois réorganiser les classes, y retirer certains meubles ou recourir à des salles peu utilisées.

Certaines activités sont également suspendues. En musique par exemple, les enfants ne peuvent plus chanter et utiliser des instruments à vent. Les sorties scolaires sont également reportées.

Les élèves de la maternelle à la 8e année ont désormais accès à des options temporaires d'apprentissage à distance.

Julie Allard est mère de jumeaux en 2e année à l'École Lagimodière, une école de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) située à Lorette. Cet été, elle avait demandé que l’enseignement à distance soit accessible pour tous.

Comme de nombreux parents de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , elle n'a eu que quelques jours pour décider si elle voulait retirer ses garçons de 7 ans de leur salle de classe pour poursuivre une éducation à distance.

Le 22 octobre, elle a reçu un sondage de la part de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , demandant d’indiquer si elle souhaitait que ses enfants passent à l'apprentissage à distance. Elle avait jusqu’au 26 octobre pour soumettre sa réponse.

Il est important de comprendre qu'une fois que vous avez fait votre choix, c'est pour toute la durée que l'école est dans un niveau restreint (orange) , lit-on dans la lettre qu'elle a reçue.

Alors que plus de six semaines se sont écoulées depuis la rentrée, Julie Allard affirme que ses jumeaux sont habitués à la routine de leur classe de 2e année. Elle a donc décidé de les garder à l'école, du moins pour le moment.

L'apprentissage à distance pourrait ne durer qu’un mois, et on va gâcher leur routine pour peut-être ensuite retourner à une routine scolaire , dit-elle.

La mère des jumeaux ajoute être satisfaite des mesures prises par l’école pour assurer la sécurité de ses enfants.

Je me sens à l'aise pour le moment, mais cela pourrait changer , admet-elle. Si nous commençons [à voir] des cas dans leur école, c'est certain que nous allons les garder à la maison.

Meghan Waters est parent d'un élève de maternelle à l'École Précieux-Sang. Si elle a choisi de maintenir son enfant à l'école, elle dit aussi que sa première expérience au sein de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine la laisse perplexe.

Elle aurait souhaité voir la division scolaire francophone être plus proactive. Bien qu’elle affirme comprendre que les écoles urbaines sont surpeuplées, elle croit que la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine aurait pu profiter des mois d’été pour trouver des solutions et solliciter l’aide de centres communautaires et d’églises pour étendre ses salles de classe et ainsi permettre une distanciation physique de 2 mètres.

Il manque de l’information dans les communications dit-elle. Quand on reçoit une lettre, ce n’est pas clair, il manque des explications.

Encore aujourd’hui, on ne sait pas à quoi ressemble l’enseignement à distance. Meghan Waters, mère d'un enfant à l'École Précieux-Sang

Dans le nord de la province, des cas de COVID-19 ont été annoncés notamment dans deux écoles à Le Pas et une école à Thompson, sans que des éclosions ne soient déclarées.

Mère de trois enfants qui fréquentent une école à Thompson, Julia Couture affirme ne pas être surprise de la mise en place de mesures sanitaires plus strictes. Ça faisait longtemps que nous n’avions pas eu de cas à Thompson , dit-elle.

Sans trop être inquiète de la situation actuelle dans sa région, elle pense que la distanciation sociale sera facilement respectée dans l’école de ses enfants étant donnée la grandeur des salles de classe.

Le directeur général de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , Alain Laberge, a confirmé jusqu’à présent la réception de 1553 sondages. Parmi les réponses, 123 parents ont opté pour l'apprentissage à distance pour leur enfants.

Les nouvelles mesures en vigueur dans les écoles seront en place aussi longtemps que la région métropolitaine de Winnipeg et le Nord du Manitoba seront au niveau orange (pour restreint), a précisé le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin.

Avec les informations de Marina von Stackelberg et Patricia Bitu Tshikudi