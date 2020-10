Les nouvelles dates des Jeux d'été du Canada dévoilées

Les prochains Jeux d'été du Canada, initialement prévus l'été prochain en Ontario, auront finalement lieu du 6 au 21 août 2022, ont annoncé le Conseil des Jeux du Canada (CJC) et la Société hôtesse de Niagara, lundi.

Ces dates sont les mêmes que celles qui étaient prévues pour les Jeux de 2021, récemment reportés en raison de la pandémie.

Les compétitions et les célébrations entourant le plus important événement multisports au Canada auront toujours bel et bien lieu dans la région de Niagara, dans le sud-ouest de la province de l'Ontario, comme le prévoyaient les plans initiaux.

Avec l’annonce des nouvelles dates, je suis plus convaincu que jamais que Niagara sera en mesure d’accueillir les Jeux dans la manière dont nous l’avions imaginé , dit M. Jim Bradley, président de la Municipalité régionale.

Plus de 5 000 jeunes athlètes et leurs entraîneurs, ainsi que 4 000 bénévoles, seront attendus pour cette 28e édition des Jeux du Canada, sans compter les dizaines de milliers de spectateurs qui devraient assister aux compétitions et aux événements.

Le nouveau programme des Jeux, soit entre le 6 et le 21 août 2022, permettra à Niagara d’en profiter au maximum sur le plan économique, tout en assurant la santé et la sûreté de tous. Jim Bradley, président de la Municipalité régionale

Le CJC Comité des Jeux du Canada continue de collaborer avec ses partenaires sportifs pour établir les critères d’admissibilité des athlètes. Les détails devraient être annoncés pour chaque sport au début de 2021, dit-on.

Fournir des précisions sur l’admissibilité des athlètes aux Jeux figure parmi nos priorités absolues. Nous prévoyons avoir des réponses définitives pour les athlètes et leurs familles au début de l’an prochain , précise M. Evan Johnston, le président du CJCConseil des Jeux du Canada .

Les plus récents Jeux du Canada ont eu lieu à Red Deer, en Alberta, au début 2019. Il s'agissait de Jeux d'hiver.