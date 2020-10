Les Saskatchewanais sont appelés aux urnes lundi

Tous les habitants de la province âgés de 18 ans et plus ont le droit de vote. Ils doivent demeurer principalement en Saskatchewan depuis plus de 6 mois avant le jour du déclenchement de la campagne électorale.

Pour voter lundi, les électeurs peuvent se rendre dans le bureau de vote inscrit sur leur carte entre 9 h et 20 h. Ceux qui sont inscrits pour voter par correspondance ont encore la possibilité de le faire jusqu’à 20 h.

Les électeurs doivent être munis de leur permis de conduire ou de deux pièces d'identité indiquant le nom et l’adresse du votant. En cas d’absence de pièce d’identité, un autre électeur de la même circonscription peut se porter garant.

61 circonscriptions en jeu

À la dissolution de l’Assemblée législative, le 29 septembre dernier, le Parti saskatchewanais détenait 46 circonscriptions, alors que le caucus du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan comptait 13 députés. Deux sièges étaient vacants.

Le chef du Parti saskatchewanais, Scott Moe, représentait la circonscription de Rosthern- Shellbrook tandis que le chef du NPD, Ryan Meili, était député de Saskatoon-Meewasin.

Pour obtenir la majorité, un parti doit détenir 31 sièges.

Le vote par anticipation très populaire

Le vote par anticipation a atteint un niveau record lors de cette élection.

Elections Saskatchewan estime que 185 061 saskatchewanais se sont rendus aux urnes du 20 au 24 octobre. La province compte 817 014 électeurs.

D'autre part, plus de 61 000 personnes ont demandé une trousse pour voter par correspondance. Toutefois, ces bulletins ne seront comptabilisés qu’à partir du 28 octobre.

Les résultats définitifs devraient être annoncés deux semaines après le jour de l’élection.

La soirée électorale

Radio-Canada propose une couverture complète de la soirée électorale.

L'émission débutera à la fermeture des bureaux de vote à 20 h et sera animée par Daniel Thibeault et Amélia MachHour.

Il sera possible de suivre l'émission à la télévision, mais également en ligne sur le site internet d’ICI Saskatchewan et sur la page Facebook. L’émission est également diffusée en simultanée à la radio de Radio- Canada.