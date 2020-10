Les travaux commencent en vue de la démolition du mur de l’usine Belgo

Cette démolition, souhaitée depuis plusieurs années par les autorités de la Ville, permettra de sécuriser les lieux, là où plusieurs briques s'étaient détachées du mur le long de la route 153, certaines allant jusqu’à affecter les automobilistes qui empruntent cette route.

Cette semaine, le chantier sera mis en place pour effectuer une première phase de nettoyage pour retirer les matériaux contaminés. Les travaux de démolition de l'ensemble du bâtiment suivront et devraient se terminer avant la fin de l'année 2020, a expliqué lundi Roxane Pellerin, porte-parole du ministère des Transports du Québec, à l’émission Toujours le matin.

Des travaux se poursuivront jusqu'à la fin de l’hiver pour disposer des matériaux restants.

On se rappellera que le ministère des Transports avait sommé le propriétaire du site industriel d'amorcer la démolition avant le 23 octobre. Or, comme les travaux n’avaient toujours pas été commencés vendredi soir à minuit, on a entrepris de procéder aux travaux, aux frais du propriétaire.

Ces travaux s’amorcent presque treize ans après la fermeture de cette usine, qui tombait en ruines depuis.