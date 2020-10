Les chasseurs à l'origine de plusieurs éclosions de COVID-19

On a quelques chasseurs qui sont revenus avec le virus, en fait probablement qu'ils l'avaient emmené avec eux et ils se le sont transmis , constate le directeur régional de santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger.

Malgré les avertissements répétés, il indique que des rassemblements ont eu lieu dans des camps de chasse.

Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'ils ne devaient pas se retrouver à une quinzaine de personnes dans un camp de chasse. Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Ça donne malheureusement de grosses éclosions (...) partout autour de la péninsule , constate le directeur.

Des éclosions liées à la chasse avaient déjà été rapportées le mois dernier en Gaspésie.

Le virus ne donne pas beaucoup de chances, lorsqu'il entre dans une famille ou un groupe, presque tout le monde y passe , prévient le Dr Bonnier-Viger.

Dimanche, 16 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés en Gaspésie. La région compte actuellement 220 cas actifs du virus.

Méfiez-vous du rhume automnal

Dr Bonnier-Viger rappelle également de ne pas sous-estimer les symptômes de la COVID-19, et de ne pas assumer automatiquement qu'il s'agit d'un simple rhume.

C'est vrai que l'automne, il y a des rhumes et on est habitués à ça. Mais cette année, un rhume peut être la COVID-19 et on ne peut pas distinguer entre les deux , affirme-t-il.

On a des gens qui nous disent : ''je suis enrhumé, mais j'ai continué d'aller travailler'' et ça cause de gros problèmes, parce que cinq jours plus tard, on s'aperçoit que c'était la COVID-19. Et là, combien de personnes ont été infectées? Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Quand on a des symptômes, on est très infectieux , prévient le directeur, qui précise que ces symptômes varient d'une personne à l'autre. Par exemple, certaines personnes atteintes du virus n'auront pas du tout de fièvre, bien qu'il s'agisse d'un des principaux symptômes de la maladie.

Il invite les gens à se référer à l'outil d'autoévaluation des symptômes de la COVID-19, disponible sur le site web du gouvernement du Québec, dès l'apparition des premiers symptômes.