École Greenwood : des parents francophones interpellent la ministre Mulroney

Après plusieurs années de tractations, le Conseil scolaire Viamonde a fait l'acquisition en février de l'ancienne école anglaise Greenwood, qui doit être rénovée pour accueillir 500 élèves francophones de la 7e à la 12e année.

Toutefois, les travaux n'ont pas encore débuté.

Le groupe Parents pour une école secondaire de quartier (PESQ) s'inquiète par ailleurs du fait que l'établissement n'a pas de cour d'école et demande à la ministre Mulroney de « s'impliquer » pour « garantir que cette nouvelle école ait les installations scolaires nécessaires pour offrir aux élèves francophones une expérience scolaire à la hauteur de nos droits constitutionnels, c’est-à-dire une expérience scolaire réellement équivalente à celle de la majorité anglophone. »

La lettre envoyée vendredi à la ministre Mulroney ajoute ceci : Le terrain Greenwood était le pire terrain d’école secondaire ou intermédiaire qu’appartenait le TDSB dans l’est de Toronto. Il mesure 0,9 acre et n’a essentiellement aucun espace vert ou cour de récréation.

La coalition PESQParents pour une école secondaire de quartier voudrait que Viamonde négocie une entente avec la Ville pour l'utilisation du parc Felstead situé tout près de l'École Greenwood.

Radio-Canada révélait la semaine dernière que la Ville et Viamonde n'avaient pas eu de discussion depuis 2018 à ce sujet.

Malgré que les francophones aient le droit constitutionnel à l’équivalence, nous semblons toujours devoir négocier pour le moindre du nécessaire. Lettre de la coalition de parents PESQ

La coalition PESQParents pour une école secondaire de quartier a entamé des procédures judiciaires en 2017 contre la province, réclamant une école secondaire équivalente pour les francophones dans l'est de Toronto.

Le parc Felstead, qui a un terrain de soccer, est situé à proximité de l'École Greenwood. Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

Appel à la commissaire aux services en français

Les parents du groupe PESQParents pour une école secondaire de quartier ont aussi écrit vendredi à la commissaire aux services en français Kelly Burke.

Jusqu’à présent, il n’est pas clair quelles démarches le Conseil scolaire Viamonde a prises pour garantir un usage prioritaire et sans contraintes du terrain sportif au parc Felstead, le transformer en cour d’école, et y installer des immobilisations comparables à celles dont disposent les écoles anglophones sur leur propriété, telles une piste de course et des banquettes. Ceci est absolument nécessaire pour que la nouvelle école francophone soit équivalente aux écoles anglophones du quartier , peut-on lire dans la lettre.

La coalition PESQParents pour une école secondaire de quartier avait envoyé une lettre en septembre au ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, lui demandant d'intervenir dans le dossier, mais ce dernier n'a jamais répondu aux parents, aux dires de la coalition.

Le ministère de l'Éducation a expliqué à Radio-Canada la semaine dernière que la question de l'utilisation du parc Felstead était un enjeu municipal, pas provincial.

La province a déjà accordé plus de 16 millions de dollars à Viamonde pour la rénovation de l'École Greenwood.

Il a été impossible pour l'instant d'obtenir les commentaires de la ministre Mulroney et de la commissaire Burke.

Pour sa part, le Conseil Viamonde a indiqué qu'il devrait être en mesure de donner une mise à jour aux parents sur le projet en janvier prochain.