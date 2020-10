Des Sherbrookois solidaires avec les pêcheurs micmacs de la Nouvelle-Écosse

Les participants souhaitent défendre le droit de pêche des autochtones de la province.

En 1999, la Cour suprême a statué que les pêcheurs autochtones de la côte Est ont le droit de pratiquer une pêche de subsistance modérée.

Ce droit est toutefois contesté par des pêcheurs non autochtones qui craignent une baisse des stocks de homards. Ils déplorent aussi que les autochtones commencent à pêcher quelques mois avant l'ouverture officielle de la saison de la pêche commerciale.

Les organisateurs demandent au gouvernement Trudeau de rétablir la paix entre les deux camps.

L'un des objectifs du rassemblement était d'ailleurs de prendre une photo des personnes rassemblées à Sherbrooke afin de la faire parvenir à la communauté micmaque pour lui témoigner un appui supplémentaire.

Le conflit en cours en Nouvelle-Écosse ravive de douloureux souvenirs à Quentin Condo, un Micmac de la communauté de Gesgapegiag en Gaspésie qui est maintenant établi à Sherbrooke.

Il se désole voir l'histoire se répéter. Il se souvient du combat qu'il a lui-même mené pour les droits de pêche en 1999, mais aussi de celui que son père a mené avant lui.

C'est une longue bataille, juste pour le homard, ça fait 21 ans qu'on se bat et plus longtemps que ça encore parce que je me souviens quand mon père pêchait dans les années 1980.

Quentin Condo, Micmac de Gesgapegiag